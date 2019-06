Una experiencia gastronómica a los pies del Monte Fuji

Situado a los pies de la montaña más alta de Japón, el Monte Fuji, Hoto Fudo es un restaurante único, una experiencia gastronómica que jamás olvidarás. Con un diseño futurista creado por Takeshi Hosaka Arquitectos, Hoto Fudo se ha convertido en uno de los monumentos más famosos de la zona y en un destino imprescindible en el que todos quieren disfrutar de la cocina local. Completamente integrado en el paisaje, futurista, comtemporáneo y diferente, es probablemente uno de los restaurantes más modernos del mundo. A tan solo 100 kilómetros de Tokio, Hoto Fudo es un restaurante que no debes dejar de conocer. Con una estructura capaz de soportar las fuertes nevadas y los imprevisibles sismos que acontecen en Japón. Mitad nube y mitad iglú, el edificio cuenta con una iluminación natural, y basa su diseño en una filosofía medioambiental, pensada para minimizar la huella de carbono y garantizar las condiciones térmicas en el interior durante todo el año. No dispone ni de aire acondicionado ni de calefacción, y la estructura permanece siempre abierta, y solamente se cierra en días de viento intenso. Y sin embargo, la temperatura en el interior se mantiene siempre estable. El comedor es amplio y minimalista, y la cocina vista. Y en esta línea, la experiencia gastronómica, es una fusión de naturaleza y arte, y Hoto Fudo basa sus menús en productos locales, frescos y naturales. Comida japonesa de primer nivel, espectacular. Noddles con vistas a las nubes que cubren la base del Monte Sagrado. El menú de Hoto Fudo es excelente, fideos muy sencillos y simples pero de una calidad impecable. Pero lo mejor es el poder comer al aire libre virtual sin importar el tiempo que haga, es una manera de sentirte en contacto con la naturaleza desbordante y el espectacular paisaje. El Monte Fuji, que queda enfrente del edifcio, tuvo mucha influencia en el desarrollo del proyecto. Los arquitectos de Takeshi Hosaka buscaban que el resultado de su proyecto tuviera las características de las montañas y de las nubes que lo rodean. Y el diseño suave y libre con numerosos puntos de fuga ha conseguido enamorar, tanto que este restaurante ha conseguido varios galardones de Arquitectura internacional. Desde luego, no hablamos del mejor restaurante de Japón, pero si, de uno de los más punteros en cuanto a arquitectura y entorno natural. No podemos dejar pasar la oportunidad de comer o cenar en este restaurante futurista, con las mejores vistas del Monte Fuji, un entorno de belleza natural muy cerca de la capital de Japón.