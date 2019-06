Expediciones extremas en el Ártico

¿Buscas unas vacaciones diferentes? ¿Te apetece conocer lugares remotos? ¿Sueñas con la aventura? Hoy te proponemos algo increíble. Cruceros, pero no de los que navegan hacia lugares turísticos y aguas cálidas. Nuestra propuesta es navegar en busca del hielo, de paisajes impactantes y de experiencias extremas, pero eso si, con comodidades. Así son los cruceros que organiza Oceanwide Expeditions.



Esta compañía holandesa está especializada en organizar viajes polares que hacen posible que puedas disfrutar del paisaje y de la naturaleza, por encima y por debajo del agua, en las zonas más singulares del mundo. Las regiones polares que se visitan en sus expediciones no cuentan con infraestructuras y prácticamente sólo se puede llegar a ellas en barco.



En barcos como el Ortelius, un barco construido en Gdynia, Polonia, que fue utilizado como buque de la Academia de Ciencias de Rusia y que hoy forma parte de la flota de Oceanwide Expeditions. Su nombre es en honor al cartógrafo holandés flamenco Abraham Ortelius, quien publicó el primer atlas del mundo moderno, en su momento, el libro más caro de la historia impresa.

Un barco perfecto para cualquier expedición, adecuado para navegar en el sólido hielo marino y con capacidad para 116 pasajeros, con amplios espacios comunes en la cubierta abierta. Lleva una tripulación experta de 20 personas, un equipo náutico experimentado e internacional, incluyendo guías y, en los viajes al Ártico, personal de expedición y un médico. El Ortelius ofrece las comodidades estándar de un hotel, confortables camarotes para un crucero que se va a convertir en la aventura de tu vida. El barco cuenta con dos restaurantes, bar y una sala de conferencia. El alojamiento y la vida a bordo son acogedoras y cómoda.



Los viajes de Oceanwide Expeditions se diseñan para ofrecer a los pasajeros un programa de vida silvestre, en el que se intenta pasar el mayor tiempo posible en tierra. Parte del equipo son 11 zodiacs, 9 de ellas en uso y 2 de reserva, que son las que se utilizan para las expediciones.



Los cruceros de Oceanwide Expeditions atraen a todos aquellos que tienen espíritu aventurero e independiente. Pasajeros de todas partes del mundo en busca de regiones remotas. El ambiente y la camaradería a bordo son una parte importante de esta experiencia única, que ofrece varios tipos de viajes y en diferentes fechas.



Las próximas expediciones son en junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2015. Y los destinos y la duración de los viajes son diferentes.

En junio, cruceros para ver osos polares con el experto Rinie van Meurs a bordo Precios desde 2.850 euros para siete noches. En junio y julio, cruceros a la zona de Spitsbergen para ver osos polares, morsas, renos, diversas especies de aves y curiosamente una flora sorprendente. Precios desde 3.700 euros para nueve noches. O a Groenlandia para disfrutar de las Auroras Boreales. Precios desde 2.900 euros para siete noches.

En agosto, hay diversos viajes alrededor de Spitsbergen, para ver osos polares y diversas especies. En noviembre los cruceros viajan a la Península Antártica y al Campo Base Ortelius. Y en diciembre, el destino es la colonia de pingüinos emperador que vive al sur de la isla Snow Hill. Aunque probablemente no se pueda llegar tan lejos a través del hielo, la idea es situarnos entre el sonido de la Antártida y la isla James Ross, cerca del borde del hielo y observar a los pingüinos emperador en su camino hacia el mar abierto.



Todos los cruceros incluyen excursiones y actividades de aventura. Puedes ver los itinerarios y más información sobre los viajes en su página web.



Y algunos consejos. Lleva medicación para los posibles mareos si eres propenso. Lleva ropa casual y cómoda para las actividades. Sube a bordo con zapatos resistentes y suelas antideslizantes y no olvides una parka para cuando suene la alarma de "ballenas" por el altavoz y haya que lanzarse a las zodiacs. Y que no se te quede la ropa de abrigo en casa, nos vamos al Ártico.

A bordo del barco no se puede fumar. Solo se permite en cubierta, pero no se pueden tirar los filtros de los cigarrillos por la borda. Y se ruega no fumar en la cubierta de popa o cerca de las zodiacs, los motores y el combustible.

Y antes de embarcarte, recuerda que este tipo de viajes requieren de buena salud y cierta forma física. En algunas de las paradas se caminan varias horas, pero puedes permanecer a bordo del buque si lo prfieres. Para unirte a la mayoría de las excursiones, tienes que ser capaz de subir y bajar la empinada escalerilla del barco al nivel del agua hasta las zodiacs. Pero no te preocupes porque todo es cuestión de práctica.



Si quieres una aventura en tu vida, sin duda, las expediciones de Oceanwide Expeditions, no te dejarán indiferente.

