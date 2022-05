Estos son los 4 mejores destinos de Europa para jubilarse

Cabe empezar por reconocer que los tres mejores países del mundo para jubilarse están en América; son, por este orden, Panamá, Costa Rica y México; Portugal es el cuarto de la lista mundial y primero de la Europea; Colombia y Ecuador son los siguientes y tras ellos el segundo de Europa, Francia seguido de Malta y... España. Seguro que, a la vista de este ranking, te sucede lo mismo que a nosotros, te preguntas cuáles son los criterios seguidos para confeccionarlo, dicho de otro modo ¿qué hace que los mejores países del mundo para vivir no sean necesariamente los mejores para jubilarse?.

Recurrimos a la fuente, International Living, porque son ellos quienes presentan el Global Retirement Index del que se deducen cuáles son los mejores países del mundo para jubiliarse: lo primero que debes saber es que para la confección de este índice se valoran cientos de opiniones y experiencias, se patea el terreno y se valoran los diferentes aspectos que hace de un lugar un destino interesante para jubilarse; dicho de otro modo, no se trata de un índice numérico sino cualitativo lo cual hace que si bien tiene una importante carga de subjetividad también se llega a él manejando mucha información real y de primera mano.

Teniendo esto en cuenta ¿qué hace de Portugal, Francia, Malta y España los mejores destinos europeos para jubilarse? A coninuación te lo contamos:

PORTUGAL

Tavira. Portugal | Pixabay

Lo que hace de Portugal un buen destino internacional para jubilarse es su clima, sus ciudades de encanto histórico, sus playas y entornos naturales, su calidad de vida, su sistema de salud y el hecho de que es un país en el que se puede desenvolver uno perfectamente en el que pasa por ser hoy en día el idioma universal, el inglés, tanto es así que ne los cines las películas se proyectan en versión original (con subtítulos en portugués); además, el gobierno de Portugal ofrece clases de portugués gratis para los jubilados extranjeros que decidan instalarse en el país; la calidez de los portugueses les hace subir puestos en este ranking.

¿Cuáles son los lugares de Portugal más recomendados para jubilarse? Si eres un amante de la vida urbana y no quieres saber nada de conducir, Lisboa u Oporto; si por el contrario lo tuyo es el clima cálido y la playa, el Algarve y si prefieres pequeños pueblos históricos y muy bellos, cualquiera de Alentejo (Beja, Évora...).

El dato clave ¿cuánto dinero necesitas al mes para vivir jubilado en Portugal? Depende del lugar que elijas, entre 1900 y 2900 euros (Lisboa, Oporto, Cascais o la zona del Algarve son los lugares más caros).

FRANCIA

Francia | Pixabay

Francia, especialmente la zona de la Costa Azul si eres de los que busca un clima cálido para jubilarse, es tentadora a rabiar ¿el problema? Como seguro imaginas es notablemente más caro vivir ahí que, por ejemplo, en Portugal, eso en términos generales porque en realidad lo caro que resulta un lugar para jubilarse lo marcan más tus ingresos que el dato numérico que resume lo que cuesta vivir en él.

Además Francia cuenta con opciones de montaña y urbanas para quienes no hacen de la playa su paraíso en la jubilación: la Provenza para los amantes del campo, por ejemplo, Montpellier para los más alternativos (sabiendo, eso sí, que un apartamento en Montpellier cuesta unos 200 mil euros), o el Valle del Loira para los amantes de los vinos, también Burdeos; como sucede en Portugal el sistema de salud suma también puntos a favor de jubilarse en Francia.

MALTA

Malta | Pixabay

Malta se ha posicionado en los últimos años como uno de los mejores países de Europa para muchas cosas (para aprender inglés, para disfrutar del Mediterráneo, para jubilarse...) ¿por qué? El clima sin duda juega a favor de este bello archipiélago (300 días de sol al año) y su larga historia también.

Quienes hablan inglés tendrán en Malta todavía menos problemas de comunicación de los que pueden encontrarse en Portugal porque, por su pasado como parte del Imperio Británico, en Malta el inglés es idioma oficial.

¿El mayor hándicap de Malta? No es, probablemente, el destino más barato para jubilarse, un alquiler a largo plazo en el archipiélago maltés está entre los 800 y los 1500 euros y para comprar un apartamento el desembolso rondará los 300.000 euros; en cambio el coste de la vida (comer fuera, por ejempo) no es tan elevado, además tiene respecto a otros destinos la ventaja de que para vivir aquí no se necesita coche y el transporte es barato. El sistema sanitario, otro de los puntos clave para un jubilado, pasa por ser uno de los mejores del mundo pero debes tener en cuenta que como expatriado no accederás al sistema nacional de salud maltés sino que tendrás que contar con un seguro médico.

ESPAÑA

Benidorm. España | Pixabay

Respecto a España cabe empezar por señalar que al incluir a nuestro país en este ranking se habla, como en Malta, de 300 días de sol al año así que debemos pensar que se refiere especialmente a la zona mediterránea, Andalucía y a las islas Baleares y Canarias; de hecho se destaca especialmente la Costa del Sol y la Costa Blanca, en cuanto a ciudades, Barcelona, Valencia y también Madrid; además, y eso como españoles y según vemos subir el coste de la vida nos puede sorprender, somos un destino económico para jubilarse para pensionistas británicos y americanos aunque aquí hay matices: un matrimonio jubilado puede vivir en un pueblo mediterráneo español con unos 2500 euros al mes, en Madrid por ejemplo, solo un jubilado (no una pareja) necesitaría casi 2000.

¿Qué es lo que más se valora en este ranking de nuestro país además del clima y el coste de la vida? El bajo coste del transporte público y su calidad, el acceso a productos frescos de calidad y a precio razonable (frutas, verduras, pescado...) y por supuesto nuestro sistema nacional de salud que aparece señalado como uno d elos mejores del mundo, es más, según el World Economic Forum's 2020 Global Competitiveness Report es el mejor del mundo (y eso sin tener en cuenta la sanidad privada y los seguros privados de salud); la seguridad es otro de los aspectos en los que España sale bien parada (somos un país seguro y con una policía eficiente).

...

También te puede interesar...

Las ciudades más seguras para vivir en España