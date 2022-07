Consejos para viajar al mundial de Qatar con bajo presupuesto

Contar con presupuesto ajustado para el viaje no debe quitarte la idea de visitar Qatar porque es posible visitar el país sin dejarse llevar por el lujo y el exceso que nos hace llegar a compararlo con Dubái ¿cuáles son las claves para recorrer Doha e incluso otros lugares del país sin que nuestro bolsillo sufra más de lo que podemos permitirnos? A continuación te damos algunas pistas.

La primera tiene que ver con las visitas gratuitas que puedes difrutar en Qatar: Katara Cultural Village y su espectacular paseo marítimo son un buen punto de partida, aquí podrás disfrutar de un magnífico anfiteatro al aire libre y de una red de galerías de exposiciones e instalaciones de lo más moderno del país; Souq Waqif es un bullicioso mercado tradicional donde podrás comprarte algún recuerdo o incluso especias por poco dinero, también podrás disfrutar de un street food de lo más económico; además el tranvía que recorre los distritos Msheireb y Education City es gratuito y podrás acercarte incluso a la Biblioteca Nacional de Qatar.

Souq Waqif | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

¿Mas visitas gratuitas en Doha? Seguro que las imaginas: los parques públicos en los que está permitido montar un picnic (lo que supondrá un ahorro en tu presupuesto en lo que a la gastronomía se refiere) y las playas públicas aunque las mejores están a una hora y media, aproximadamente, de Doha pero si eres un fan del kitesurf no podrás dejar de visitar la playa de Fuwairit; una buena noticia: hay playas más cercanas a Doha, el propio Katara Cultural Village cuenta con una. ¿Los parques más recomendados? El Parque Aspire con sus lago sy zonas infantiles, El Parque Al Bidda en el que se puede disfrutar de actividades deportivas y MIA Park, el parque desde el que se disfruta de las mejores vistas de Doha.

Otra de las cosas que debes tener en cuenta si viajas con bajo presupuesto es que en los zocos y mercados de Qatar no sólo se permite el regateo, se espera así que ni se te ocurra pagar por un chal, una pashmina, un aceite de oud, unos dátiles o unas especias lo que te pidan y sin rechistar, regatea y busca gangas porque las encontrarás, cabe incluso que saques un billete para un crucero a lo lardo de la Corniche por menos de lo que imaginas.

Oxygen Park | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

Hablábamos antes del tranvía gratuito pero, aunque no todo el transporte es gratuito en Doha, sí es barato (¿cómo te suena medio euro por viaje?) y un Uber para un trayecto de media hora te costará unos 7 euros; tampoco debes preocuparte por las cosas de comer, no solo podrás lanzarte a descubrir el street food de Doha sino que hay un buen restaurantes en los que podrás comer por menos de 10 euros el menú.

¿Y el hotel? La oferta hotelera de Doha es amplia pero algunos de sus hoteles pasan por ser los que ofrecen un servicio con mejor calidad precio y, sorpréndete, algunos son de las grandes cadenas hoteleras de lujo en la que ni se te había ocurrido que podías alojarte: una noche en el Four Points by Sheraton Doha te costará unos 124 euros mientras que en el Holiday Inn Doha el precio será de unos 105 euros. ¿Se salen de tu presupuesto? Prueba entonces en el Swiss-Berlinn Doha, donde podrás reservar habitación por 57 euros o en el Strato by Warwick, a 52 eureos por noche.

