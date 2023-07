Estas son las mejores ciudades del mundo para vivir

El verano no sólo es tiempo de viajes y vacaciones, es también tiempo de planificar el próximo curso y no son pocos los que se plantean comenzarlo en una ciudad diferente a la suya ya sea por motivos académicos o de estudios o por motivos laborales; cuando la razón de la mudanza es académica conviene más que busques los mejores centros de estudios, esos cuyos títulos son más valiosos y valorados, estén donde estén, incluso aunque eso te obligue a pasar tus años de estudios en una ciudad que no elegirías para vivir.

Ahora bien, si lo que te planteas es buscar trabajo en una gran ciudad y por tanto establecerte en ella por un tiempo más largo, indefinido (¡quién sabe si para siempre!), te interesa elegir algunas de las mejores ciudades del mundo para vivir... aunque es importante tener en cuenta que se trata de una lista viva, nada está nunca asegurado para siempre (que se lo digan a los habitantes de ciudades como Kiev...) pero no deja de ser una referencia interesante y digna de ser tenida en cuenta.

Copenhague | Pixabay

Lo que mide el Global Liveability Index para ordenar su lista es tanto la estabilidad de los países como los niveles de educación, salud e industria: la estabilidad es esencial para el desarrollo social y económico, una industria moderna y en pleno desarrollo es la que asegura el crecimiento del país y los servicios educativos y sanitarios completan el círculo que nos lleva a vivir en ciudades con un grado notable de bienestar para sus ciudadanos. Eso en lo que tiene que ver con los aspectos más básicos, también se tiene en cuenta la oferta cultural y de ocio y por supuesto las infraestructuras de movilidad y transporte público.

Al lío... ¿cuáles son las mejores lugares del mundo para vivir según el Global Liveability Index en su última edición de 2023?

El top 10 de esta lista lo lidera Viena seguida muy de cerca por Copenhague; a cotinuación encontramos por este orden a Melbourne, Sidney, Vancouver, Zurich, Calgary, Ginebra, Toronto, Osaca y Auckland.

Por su estabilidad las ciudades mejor valoradas son Viena, Copenague, Calgary, Toronto y Osaka; por la calidad de sus infraestructuras las mejores son Viena, Copenhague, Melbourne, Sidney y Calgary; en lo relativo a la educación no hay apenas diferencias entre las 10 ciudades que ocupan el top ten de la lista de Global Liveability Index, tampoco hay muchas diferencias en lo sanitario aunque Ginebra y Auckland están algún punto por debajo de las demás.