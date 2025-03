Estas son algunas de las puertas más emblemáticas del mundo

Hay metáforas que cobran sentido a lo largo y ancho de la historia de la humanidad: todavía a día de hoy se entregan las llaves de la ciudad como si hiciese falta una llave para acceder a ellas… Y si hace falta una llave habrá una puerta ¿no? Pues no, porque del mismo modo que la mera existencia de las llaves de la ciudad que se entrega a personajes notables son solo el símbolo de lo bien recibidos que son esos personajes que reciben tales llaves, las puertas son ya hoy solo un monumento, es más, hay puertas que fueron construidas como monumentos, que nunca fueron puertas de ciudad ni muralla alguna.

Sea cual sea el origen de esas puertas monumentales ¿sabes cuáles son y dónde están las más emblemáticas? Alguna la tenemos bien cerca…

Empezamos nuestro cruce de puertas por una de fama mundial, la Puerta de Brandeburgo, en Berlín, que es hoy el símbolo de la reunificación alemana y uno de los monumentos más representativos de Europa; nos quedamos en Berlín porque hay otra puerta famosa que se conserva aquí, la Puerta de Ishtar: se trata duna delas ocho puertas monumentales de la muralla de Babilonia ¿y qué hace en Berlín? Pues lo mismo que tantas antigüedades egipcias en Londres… Llegó a la capital alemana a principios del siglo pasado durante las campañas arqueológicas alemanas y fue reconstruida en el Museo de Pérgamo.

Puerta de Alcalá, en Madrid | Pixabay

De la capital alemana a la nuestra, a Madrid, porque es imposible hablar de puertas emblemáticas del mundo y no recordar la Puerta de Alcalá que por tener tiene incluso una canción (de Ana Belén y Víctor Manuel… mírala, mírala, mírala, mírala… ¡la Puerta de Alcalá!); claro que además de tener una canción tiene historia, esta puerta fue una de las cinco puertas reales de la ciudad y es uno de sus monumentos más importantes.

La Puerta del Paraíso, que no es una puerta monumental como las dos anteriores sino simplemente eso, una puerta, goza de fama mundial y no es para menos: es la puerta este del Baptisterio de Florencia y está frente a la catedral de Santa Maria del Fiore, se trata de un diseño de Lorenzo Ghiberti, es de hecho su obra más notable, pero no le debe su nombre a él sino al emblemático Miguel Ángel Buonarroti, que fue quien le puso el nombre con el que pasó a la historia (puerta del paraíso).

Puerta de Tiananmén, en China | Imagen de De Charlie fong冯成 - 个人拍摄(own made), Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5760826

De Europa nos vamos a Asia, concretamente a China, porque allí encontramos otra de las puertas emblemáticas del mundo, es la Puerta de La Paz Celestial (Puerta de Tiananmén) y da acceso a la Ciudad Prohibida de Pekín; su importancia es tal que aparece incluso en el escudo nacional de China, es todo un símbolo del país. Fue construida en el S.XV y reconstruida en el S.XVII pero su actual fama le llegó a mediados del siglo pasado cuando Mao Zedong proclamó en ella la República Popular de China.

Otra puerta histórica es la Puerta de Damasco que es una de las puertas de la Ciudad Vieja de Jerusalén; construida a mediados del S.XVI por los otomanos, a través de esta puerta se accede al barrio cristiano y al barrio musulmán de Jerusalén.

Puerta de Damasco, Jerusalén | Imagen de De Herwig Reidlinger - taken by Herwig Reidlinger, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163423

Por supuesto hay otras muchas puertas emblemáticas en el mundo, no digamos ya si además tomamos como puertas los clásicos y monumentales arcos del triunfo, pero de lo que no nos cabe duda alguna es que en cualquier lista de puertas que hagamos, no faltaría ninguna de las seis que incluimos en esta noticia.