Estas son algunas de las ciudades universitarias con más encanto de Europa

Empezamos nuestra lista por una ciudad italiana que ha dado nombre a la Reforma Universitaria conocida popularmente como Proceso de Bolonia; la razón no se basa sólo en el hecho de esta ciudad es una ciudad universitaria sino porque la documentación de esta Reforma Universitaria comienza con una declaración (Declaración de Bolonia) firmada en esta ciudad italiana.

También barremos un poco para casa e incluimos en esta lista dos magníficas ciudades universitarias españolas: Santiago de Compostela y Salamanca; no podemos dejar fuera Coimbra, porque allí se mantiene en funcionamiento una de las universidades más antiguas de Europa y por supuesto las icónicas universidades de Oxford y Cambridge ¿qué hay más ciudades universitarias con encanto? ¡Por supuesto! Pero las listas son finitas y ésta la dejamos en seis…

Bolonia

Bolonia es una de las ciudades históricas mejor conservadas del mundo y su casco histórico medieval es, tras el de Venecia, el segundo más grande de Europa. ¿Su universidad? Es una de las más antiguas del mundo occidental, fundada en el año 1088; si estudias en esta universidad europea podrás jactarte después de haber estudiado en la misma universidad que Dante, Petrarca, Thomas Becket, Erasmo de Rotterdam o Copérnico y el español Antonio Lebrija entre otros muchos.

Quienes estudien en esta ciudad gozarán a diario de sus Dos Torres medievales y de su Piazza Maggiore; además podrás visitar lugares tan notables como la Basílica de San Petronio o la de San Francisco, el Real Colegio de España y también la Pinacoteca Nacional de Bolonia.

Salamanca | Pixabay

Salamanca

Salamanca es una ciudad antiquísima por la que han pasado vacceos, vetones, romanos, visigodos y musulmanes; desde 1988 el casco histórico de la ciudad es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y los estudiantes que tengan la fortuna de cursar su educación superior en su universidad podrán visitar tantas veces como deseen la Casa de las Conchas, la Plaza Mayor, La Catedral, el Huerto de Calixto y Melibea, La Clerecía, el Palacio de la salina y de San Boal, Casa Lis y el Covento de San Esteban entre otros lugares.

La Universidad de Salamanca es la universidad más antigua de España y del mundo hispánico, también la tercera más antigua de Europa después de la de Bolonia y la de Oxford; se fundó entre 1208 y 1214. Estudiar en esta universidad es hacerlo en la universidad en la que nace la Grammatica (la primera gramática del castellano), en el lugar en el que Cristobal Colón hizo los preparativos de su viaje a América, en la universidad que recibió en sus aulas tanto a la primera mujer universitaria como a la primera profesora de universidad del mundo, es también la universidad donde estudió Hernán Cortés y además una universidad que creó escuela, la Escuela de Salamanca que esta que reforma el concepto de derecho natural y sentó las bases del derecho moderno.

Coimbra | Pixabay

Coimbra

Coimbra es una ciudad preciosa, de calles estrechas, escaleras y arcos medievales, es además antiquísima y conserva restos de la época romana como su acueducto; es además la antigua capital de Portugal y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2013. Además, Coimbra cuenta con zonas naturales protegidas como la Reserva Natural del Pantano de Arzila a la que escaparte los fines de semana si estudias en la Universidad de Coimbra.

La universidad de Coimbra no sólo es una de las más antiguas de Europa (fundada en el año 1290) sino también una de las más monumentales y bellas, es de hecho Patrimonio de la Humanidad desde el año 2013. Es la entidad educativa más antigua en lengua portuguesa y por ella ha pasado lo más granado de la sociedad portuguesa a lo largo de sus siglos de historia.

Oxford | Pixabay

Oxford

Callejar por Oxford es viajar en el tiempo, si quieres hacerlo pero no puedes volar ahora a Inglaterra ponte a ver ya mismo la serie Endevour y pasea de la mano de su protagonista (Endevour Morse) por las calles de Oxford visitando incluso su histórica universidad; ¿visitas imperdibles de Oxford? La Biblioteca Bodleiana, el Christ Church College, Iglesia de St Mary the Virgin, Covered Market, Radcliffe Camera, el famoso Puente de los Suspiros y por supuesto tampoco puedes perderte los pubs de Oxford (Tura Taren, The Bear Inn, Eagle and Chil…).

La de Oxford pasa por ser la segunda universidad más antigua del mundo tras la de Bolonia, se sabe que ya en el año 1096 estaba en funcionamiento, y es la primera universidad del mundo angloparlante. Por esta universidad pasaron gentes como Lewis Carroll (Alicia en el País de las Maravillas), CS Lewis (Crónicas de Narnia), el inolvidable Oscar Wilde (Retratao de Dorian Grey) o JRR Tolkien (el fundador del universo del Señor de los Anillos), Stephen Hawking, Adam Smith, Einstein…

Cambridge | Pixabay

Cambridge

Esta ciudad, fundada en época romana pero en la que se conservan vestigios anteriores incluso a esta época; sufrió una ampliación en el S.XIX y debe su importancia, ciertamente, a su icónica universidad. ¿Qué no puedes perderte en esta ciudad británica? La capilla del King College, la torre De la Iglesia Great St Mary’s, Trinity Street, St John’s College (que, como Oxford, cuenta con su propio Puente de los Suspiros), y el Puente de los Matemáticas en el Queen’s College.

Es, con la de Oxford, una de las universidades más icónicas del Reino Unido e incluso del mundo, fundada en 1209 es también una de las más antiguas del mundo. Es además una de las mejores universidades del mundo, de aquí han salido más de un centenar de Premios Nobel y hasta 15 Primeros Ministros del Reino Unido.

Santiago de Compostela | Pixabay

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela es la capital de Galicia pero es, sobre todo, ciudad de peregrinos y estudiantes; los primeros llegan a través del Camino De Santiago atraídos por la imponente Catedral mientras los segundos van a la universidad, una universidad fundada en 1495 que está entre las más antiguas del mundo. La ciudad es para verla y recorrerla paso a paso empezando por la Catedral y la Plaza del Obradoiro pero, si eres universitario y vas a llegar aquí en octubre, recuerda que estás en una de las dos ciudades en las que más llueve de España (lleva paraguas, chubasquero y botas de agua).

Un detalle no menor de la Universidad De Santiago: su Biblioteca es la quinta biblioteca universitaria más grande de España tras la de la Complutense de Madrid y las universidades de Barcelona, Sevilla y Valencia. Además, seguro que te resulta curioso saber que gentes como Valle-Inclán (el de los esperpentos) o el importante diseñador Adolfo Dominguez estudiaron en sus aulas.