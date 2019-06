Embarcar rumbo al otoño noruego

En breve comienza la temporada de otoño, una de las estaciones más esperadas por todos. Los colores brillantes, los colores rojos, naranjas y ocres de los paisajes no llenan de vida y belleza. Especialmente en los lugares de naturaleza prístina, donde el aire puro se mezcla con las primeras nevadas. Y aunque los días empiezan a acortarse y las temperaturas comienzan a bajar levemente, no hay ningún motivo por el que no disfrutar de una travesía llena de naturaleza, cultura y música a bordo de una compañía de cruceros centenaria. Una compañía, que además de ofrecer el viaje por mar más bello del mundo, nos lleva en esta estación del año, a ver las primeras Auroras Boreales de la temporada, más al norte del Círculo Polar.

Bergen | Visitnorway.com Foto: Sónia Arrepia

El viaje Rumbo Norte comienza en Bergen, en Noruega, en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que junto con Hammerfest, es además la ciudad más septentrional de Europa.

Este es el punto de partida del Expreso del Litoral, donde como pasajeros vamos a descubrir una ciudad única llena de historia y de cultura, con una gran variedad de museos y sitios de interés como el Muelle Bryggen, uno de los barrios europeos más conocidos de la Edad Media y que figura en la lista de la UNESCO como monumento cultural por su conservación.

Además, por quinto año consecutivo, durante los meses de septiembre y de octubre, la compañía de cruceros Hurtigruten recorrerá Hjørundfjord, una maravilla natural de 35 kilómetros de longitud que es el gran atractivo de la temporada.

Un crucero que nos va a permitir elegir entre una amplia gama de excursiones. Como conocer en Ålesund, uno de los mayores acuarios del norte de Europa y ascender después al monte Aksla para contemplar las vistas de la ciudad. O en Trondheim visitar el museo de Munkholmen en una isla al aire libre, a tan solo dos kilómetros de la ciudad. Una ciudad conocida también por su famosa catedral, la catedral de Nídaros, lugar de ceremonias de coronación de los reyes noruegos.

En Ørnes, descubrir el espectáculo natural del bello glaciar Svartisen, el segundo más grande de Noruega en extensión, y hacer un viaje al pasado con un recorrido hasta la lejana época vikinga en las bellas islas Lofoten con una cena vikinga incluida. En este puntoen Trollfjord, puedes apuntarte a un safari para conocer el águila marina, y lo haremos en el Rumbo Sur, una embarcación más pequeña.

Tromsø | Turismo de Noruega

Tromsø es un lugar mágico, conocido también como la “París del Norte” cuenta con un centro de casas antiguas, y con la catedral de madera más grande del norte de Escandinavia además del Museo Polar. Un museo muy interesante que exhibe desde las legendarias expediciones noruegas del Ártico hasta alcanzar el punto más septentrional de Europa: el Cabo Norte.

Kirkenes, es la última parada del itinerario, el lugar para excursiones o safaris en lancha o quads a la frontera rusa.

Este es el crucero perfecto para conocer la cultura noruega y para aprender sus formas de vida ancestrales. Acercarnos al otoño sami y ver cómo se prepara la población local para vivir el largo y crudo invierno del Ártico cosechando y almacenando alimentos, y cazando y pescando en su estilo tradicional. Y si te atreves, degustar el tradicional “menú” sami en una lavvo o tienda con carne seca de reno acompañada de té o crema de mora ártica.

Pero tranquilo, que a bordo, también podrás degustar la gastronomía local en cubierta como la carne de reno, o las bayas, ya que es la estación de recolección de este fruto. Y como novedad, la música formará parte de este crucero con Hurtigruten, tanto en sus barcos como en algunos de los puertos de parada. Escuchar música sami a bordo o asistir a un imponente Concierto de Medianoche en Tromsø Rumbo Sur serán algunas de las novedades en el “viaje por mar más bello del mundo”.

De Kirkenes a Bergen desde 1.108€, precio por persona con pensión completa y tasas portuarias incluidas. No incluye bebidas.

Más información: Hurtigruten

De Bergen a Kirkenes con 34 paradas, y la entrada a Hjørundfjord, uno de los más grandes y bellos fiordos de Noruega. Disfrutar de la aventura con safaris en quad a la frontera rusa, conocer la flora o la fauna y disfrutar de la naturaleza noruega y sus paisajes. Y con la mejor gastronomía local a bordo, con la mejor música tradicional noruega como telón de fondo. No se puede pedir más.

También te puede interesar

Ya puedes acampar en la Antártida como si fuera un hotel de cinco estrellas

McMurdo, el aeropuerto con la pista de hielo más peligrosa del mundo