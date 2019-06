También te puede interesar

Las Navidades son, sin duda, unas de las fiestas más esperadas del año. Unos días en los que disfrutar en compañía de toda la familia de unos días de diversión y alegría. Pero si hay alguien que no puede esperar con más impaciencia estas fechas, estos son los más pequeños de la casa. La Navidad llega cargada de planes, regalos, luces, canciones y un ambiente mágico. Santa Claus, y también los Reyes Magos, están preparando su cargamento y los adultos, pensando en a ver dónde pueden pasar unos días de vacaciones diferentes. Algunos buscan frio y nieve, pero no todos. No son pocos los que prefieren pasar unos días muy navideños, pero bajo el sol y en la playa. Si, aunque parezca mentira, también en la playa encontraremos árboles de Navidad, luces de colores y en algunos casos, nieve.

En Miami la Navidad se celebra por todo lo alto. Las calles de la ciudad se decoran de una forma increíble y aunque el sol y el buen tiempo nos acompañan, uno no echa de menosni a Santa Claus, ni tampoco, en muestro caso, el turrón. En Miami podemos pasar unos días navideños de ensueño. Y no solo en pareja, sino también en familia.

Porque si uno ventaja tiene el buen tiempo es que permite disfrutar de las actividades al aire que se programan durante esta época del año. Nos vamos de viaje para disfrutar de unas playas espectaculares, y volver con un color de piel envidiable, pero eso sí, sin dejar de disfrutar de la Navidad por todo lo alto. Porque en Miami vamos a visitar el parque temático de Navidad más grande del mundo.

Santa's Enchantes Forrest es ya un clásico en Miami. Un parque de atracciones navideño repleto de luces y de color que se ubica en el Tropical Park de Miami. Si decides visitar la ciudad en estas fechas con los más pequeños, este es uno de esos planes imprescindibles. Este año con muchas novedades y mucha diversión, para grandes y pequeños, y con la presencia de Santa Claus y su mundo recién llegado del Polo Norte.

Santa's Enchantes Forrest | Santa's Enchantes Forrest

En Santa's Enchantes Forrest podrás ver el árbol de Navidad más alto del sur de la Florida y un espectáculo de luces como nunca has visto. Más de 100 atracciones para todos los públicos, espectáculos con amiguitos animales, juegos de ayer y hoy, circo, y mucho, mucho más. Y los más chiquitines se lo van a pasar en grande porque hay actividades solo para ellos como cuentacuentos, pintacaras, y por supuesto la presencia de Santa Claus.

Santa's Enchantes Forrest | Santa's Enchantes Forrest

Hasta el 8 de enero, este clásico de la Navidad tendrá sus puertas abiertas para todos aquellos que quieran acercarse. Y desde luego, esta es una de las mejores cosas que hacer en Miami durante la temporada de vacaciones cada año.

No te pierdas la magia de la 34ª temporada de Santa Claus. No hay nada más encantador que una noche en este parque temático rodeado de buenos restaurantes y de un auténtico ambiente de fiesta navideña. Además con la compra de tu entrada de un día tienes garantizada la entrada a todas las exhibiciones de luz, a las montañas rusas más emocionantes, a los paseos y al parking. Y si quieres tienes la opción de comparar un pase Vip o Fast Pass para que si vas el fin de semana evites algunas colas.

Abierto todos los días desde las 17h y hasta la medianoche incluyendo el día de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. No tienes excusas para no acercarte con toda la familia. Más información en Santa's Enchantes Forrest

