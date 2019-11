Del 30 de noviembre y hasta el 7 de enero, muy al estilo español, la ciudad de Zagreb se transforma y enamora al todo el que la visita más incluso que en otras épocas del años, algo que sucede, en gran medida, gracias a su magnífico Mercadillo de Navidad, es tan excepcional que en los años 2016, 2017 y 2018 ha sigo elegido como el Mejor Mercadillo de Navidad -Best Christmas Market- ¿revalidará el título en 2019? lo cierto es que no sabemos pero, aunque no lo hiciera, seguro que el suyo será igualmente un Mercadillo en el que perderse para disfrutar de la Navidad como en ningún otro lugar.

Zagreb es una ciudad imponente, famosa por su arquitectura austrohúngara de los S.XVIII y XIX, por su catedral gótica y por su Mercadillo de Navidad: aquí, a partir del 30 de noviembre, puedes encontrarte a Papá Noel en cualquier rincón de la ciudad, por toda ella oirás sonar cascabeles navideños y cuando te acerques a su mercadillo te embriagarán los aromas a pan de jengibre, vino caliente, strudel relleno de queso y otras delicias de la gastronomía croata.

Mercadillo de Navidad de Zagreb | Imagen por cortesía de Info Zagreb

Si eres de los que se muere por una Navidad tradicional (y blanca) tienes que ponerte Zagreb por destino: aquí encontrarás un belén viviente, un tranvía decorado para la ocasión te ayudará a recorrer la ciudad en compañía de Papá Noel, podrás visitar la gran pista de patinaje sobre hielo de la plaza Tomislavac, ver un impresionante árbol de Navidad en la de Ban Jelacic; hay más, en Zagreb se desvive por las luces de Navidad y en el túnel de Gric el asunto roza la magia, también sucede así en el parque de Zrinjevac.

Lo cierto esa que la Navidad en Zagreb es muy especial y su Mercadillo, con ser el mejor del mundo,es sólo uno de los atractivos invernales de la ciudad; tenlo claro, si quieres unas navidades blancas y de película, tu destino es Zagreb (eso sí no antes del 30 de noviembre ni más allá del 7 de enero).

Más información en AdventZagreb.com

Imágenes cortesía de Info Zagreb