Destinos con ofertas a los que viajar en temporada baja

La temporada alta de viajes ha terminado y por eso muchos destinos a los que antes era muy caro viajar, ahora se puede ir por mucho menos dinero. Aunque la mayoría de las personas tienen vacaciones en julio o agosto, hay lugares como Malta que es perfecto para visitarlo en septiembre.

Sí que es cierto que hay muchos puentes durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, que son perfectos para hacer una escapada e ir a un destino. Desde La Vanguardia han querido recopilar algunos lugares que salen muy bien de precio y que a continuación os los vamos a enseñar.

Tenerife desde 382 euros

Viajar a este destino sale por este precio a lo largo del mes de octubre y lo mejor es que ya están incluidos los vuelos. En esa época la temperatura sigue siendo muy agradable y podemos seguir disfrutando de las playas. Además, en el coste del viaje se encuentra las 7 noches de hotel, media pensión y seguro de viaje.

Playa de los Gigantes, Tenerife | Freepik

Asturias por 99 euros

Durante varios meses que van desde el 1 de octubre de este año a finales de marzo del 2023 puedes disfrutar de este buen precio. Alojarse a orillas del río Nalón, a 15 minutos de Cudillero, concretamente en el Gran Hotel Brillante es una gran experiencia. En el precio se incluye una noche de hotel con desayuno para dos y una cena especial.

Crucero 5* por el Mediterráneo por 587 euros

Pasar una semana en el crucero más grande del mundo que se llama Wonder of the Seas es una experiencia inolvidable. A lo largo de la semana puedes tirarte desde el tobogán o por la tirolina de diez metros de altura. Hasta el mes de noviembre hará salidas desde Barcelona y recorrerá la costa francesa e italiana. El precio incluye un camarote interior, servicio de habitaciones y pensión completa. Los meses en los que sale más barato viajar a bordo del gran crucero son septiembre y octubre.

'Wonder of the Seas': así es el crucero más grande del mundo, toda una “ciudad” flotante | Nomura Ken D.K I CC BY-SA 4.0

Río de Janeiro desde 499 euros

Las compañías aéreas han empezado a bajar sus precios por la temporada en la que nos encontramos, por eso Air France ofrece tarifas muy rebajadas para viajar a destinos en Latinoamérica. El precio incluye los billetes de ida y la vuelta, las tasas aéreas, un equipaje de mano y un artículo personal. Aunque este es el precio para la ciudad brasileña, hay otras rebajas a lugares como Bogotá o Cancún.

Río de Janeiro | Destinos cálidos

Nueva York por 1.999 euros

Por este precio puedes viajar a la ciudad estadounidense durante el puente de diciembre. El precio incluye cinco noches en un hotel cerca de Times Square, desayuno, varias actividades como las entradas al MoMA y los vuelos directos desde Madrid y Barcelona.

Nueva York en otoño | Pixabay

