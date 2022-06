'Wonder of the Seas': así es el crucero más grande del mundo, toda una “ciudad” flotante

La llegada del buen tiempo hace que se de por empezada la temporada alta de los cruceros, que son una opción para disfrutar de nuestras vacaciones y relajarnos. El crucero más grande del mundo es el 'Wonder of the Seas' y en él, podemos vivir una experiencia inolvidable que nos descubre el mundo de las vacaciones en los cruceros. Pueden subirse a bordo 7.000 pasajeros y tiene una tripulación de 2.300 personas.

El barco llega a pesar 237.000 toneladas y cuenta con 362 metros de eslora y es por ello que en su interior alberga algo similar a una ciudad.

Una ciudad flotante

Tiene barrios con distintas temáticas, algunos son Central Park que haciendo honor a su nombre tiene más de 20.000 plantas y otro el barrio de Boardwalk que cuenta con un carrusel de madera tallado a mano, el más novedoso es Neighborhood. Este último barrio se sitúa en las plantas 17 y 18, y es una zona exclusiva a la que solo pueden acceder clientes que se alojan en suites o que tengan camarotes de lujo. Solo ellos podrán disfrutar de las maravillosas vistas que están en este barrio en el interior del crucero, restaurantes privados, solárium, piscinas o cine.

Ocio las 24 horas

Al subirnos al crucero podemos podemos hacer multitud de cosas a lo largo del día, probar comida nueva y distinta en sus más de 40 restaurantes, escuchar música en directo gracias a los cantantes que se suben al escenario o tirarnos por uno de sus toboganes. Además, el bufé se ha ido adaptando a las tendencias culinarias ya que han aumentado las propuestas saludables y han puesto menos cantidad de bollería. Si queremos mantenernos en forma o simplemente hacer un poco de deporte nos podemos apuntar a las clases de yoga, de estiramientos o de spinning que hay en el barco.

A lo largo del día tenemos infinidad de actividades de ocio para hacer, como es el scape room o las discotecas silenciosas para adultos y jóvenes que si no sabes que es no entiendes que pasa. Hay que añadir que si deseamos ver espectáculos nos podemos dirigir a la pista de hielo donde se realiza un show con patines o al teatro en el que ver a superhéroes de alta tecnología. Si queremos ver un espectáculo distinto a los que podemos ver cuando nos encontramos en tierra debemos ir al anfiteatro al aire libre que cuenta con la piscina más profunda del mar en el que acróbatas profesionales se lanzan desde unos 17 metros de altura. Pero si nada de eso nos apetece hay más cosas que hacer como ir al tobogán que es el más alto en el mar, un simulador de surf FlowRider e incluso una tirolina.

Cuida del medio ambiente

Lo más novedoso que tiene el 'Wonder of the Seas' es la planta potabilizadora que recicla las aguas residuales y del mar, el barco es capaz de autoabastecerse haciendo potable el 90% del agua. Además, gracias a un sistema con un algoritmo que se ha instalado se consigue reducir la cantidad de comida que se tira a la basura.

