Los 5 destinos más peligrosos del mundo si eres turista

Isla da Queimada Grande, Brasil

En la costa de Sao Paulo, encontramos esta isla que en 1985 fue declara Área relevante de interés ecológico. Esto se debe a la existencia de un tipo de serpiente de la familia de las víboras en peligro de extinción que habita únicamente en la isla, se la conoce como ‘Serpiente de la Isla Quemada’. Un documental realizado por el canal Discovery Channel descubría que en algunos lugares de este territorio podía llegar a haber hasta una serpiente por metro cuadrado. Esto hace de la isla un lugar tremendamente peligroso para los humanos, de hecho, la Marina Brasileña no permite el acceso a civiles, los únicos que pueden conseguir algún permiso son científicos.

Isla da Queimada Grande, Brasil | Discovery Brasil

Isla Sentinel del Norte, Océano Índico

72 km2 y 8 kilómetros de ancho son las dimensiones de este territorio insular perteneciente al archipiélago de Andamán y cuya administración corre a cargo del gobierno de la India. Se localiza en el golfo de Bengala y está habitada por tribus indígenas que no sienten gran simpatía por las formas de vida modernas. En este caso no seremos atacados por víboras, pero si decidimos aventurarnos en esta verde y frondosa isla sufriremos la no gentil bienvenida de sus locales. La tribu de los sentineleses no son muy amigos de turistas entrometidos.

Isla Sentinel del Norte, Océano Índico | Instagram

Estrecho de Saltstraumen, Noruega

En el mar de Noruega, entre las islas de Straumen y Straumøya y la parte continental del país, se encuentra este poderoso estrecho donde está una de las corrientes de mareas más fuertes del planeta. El estrecho se encuentra entre en la unión de los fiordos Salt (Saltfjorden) y Skjerstad (Skjerstadfjorden), y en él se forma uno de los remolinos más espeluznantes jamás visto. No obstante, ha sido tan estudiado y motorizado que se ha convertido en atracción turística para muchos viajeros que establecen el país nórdico como destino.

Estrecho de Saltstraumen, Noruega | Pablo Font

Lago Kivu, República Democrática del Congo

En la frontera de la República Democrática del Congo y Ruanda se encuentra el lago Kivu que como el Nyos en Camerún están sobre áreas de actividad volcánica. En dichas áreas el dióxido de carbón se filtra bajo el suelo. Durante las "erupciones límnicas", el gas estalla desde del fondo del lago formando una nube tremendamente tóxica. La belleza del lago es indudable, con playas de arena blanquecina, calmadas aguas y rodeado por las sempiternas colinas ruandesas, mas esconde un peligro invisible.

Lago Kivu, República Democrática del Congo | Instagram

Depresión Danakil o de Afar, Etiopía

También conocida como “el lugar más cruel en la Tierra”, es una región del Cuerno de África donde las placas africanas y arábiga se están separando. Aquí también se encuentra el punto más bajo de África, el lago Assal, a 155 metros exactamente por debajo del nivel del mar. Es uno de los lugares con mayor actividad sísmica del planeta, y de nuevo su belleza es asombrosa. En la Depresión de Afar se solapan tres placas tectónicas.

Depresión Danakil o de Afar, Etiopía | Instagram

Seguro que te interesa

10 países que nadie visita y a los que deberías ir

Seis ciudades en peligro de extinción