Hace ya más de treinta años que nace este proyecto, uno de los más reconocidos de la Unión Europea. En 1985 se eligen las primeras Capitales Europeas de la Cultura por iniciativa de la entonces Ministra de Cultura griega, Melina Mercouri.

Se pretende colocar a las ciudades elegidas, en esta ocasión Rijeka y Galway, en el corazón de la vida cultural en toda Europa. La cultura y el arte son los instrumentos utilizados para mejorar las capitales europeas de la cultura. Así la calidad de vida en estas ciudades mejora y se fortalece su sentido de comunidad. Los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en las actividades de un año, adoptando un papel vital en el desarrollo de su ciudad y de su expresión cultural.

Rijeka | Pixabay

Rijeka es la primera ciudad croata en ser elegida Capital Europea de la Cultura. Es una gran oportunidad para dar visibilidad internacional a la ciudad, y a la región de los Balcanes Occidentales. "Puerto de Diversidad" es el lema que han elegido para este año cultural. Han dado vida a una infinidad de proyectos en los que han participado más de 250 socios procedentes de 40 países diferentes. El programa que se ha desarrollado en Rijeka gira en torno a tres ejes principales: el agua, el trabajo y la migración, aspectos ligados a su identidad, pero también abordan problemas actuales en el contexto europeo más amplio.

Uno de los artistas más importantes de la escena local, David Maljkovi, inaugurará su exposición. Por otro lado, "The Sea is Glowing" es una exposición internacional dedicada a nuevas formas de trabajo relacionadas con el mar. Se celebrará un festival de música mundial y gastronomía "Porto Etno". Además, contarán con nuevas instalaciones permanentes de arte contemporáneo en la costa. Esto es tan solo para abrir boca, pues habrá un sinfín de eventos en la agenda cultural de Rijeka.

Galway | Pixabay

La segunda ciudad elegida como Capital Europea de la Cultura es Galway, situada en el extremo occidental de Irlanda, y rodeada de fiordos. Es la tercera ciudad del país celta en obtener este título. Dublín lo consiguió en 1991 y Cork en 2005. El programa que han preparado para Galway 2020 se ha centrado en al lema "Let the Magic In".

Los aspectos más destacados incluyen "Espero que llueva" en base al clima de Galway como fuente de creatividad. Por supuesto, no podía faltar una celebración de la literatura mundial con una nueva interpretación dramática de la epopeya literaria más antigua del mundo, La epopeya de Gilgamesh, así como una lectura de extractos de La Odisea de Homero en las playas de Galway. También contarán con instalaciones de artistas de talla mundial para celebrar la belleza de Connemara y del condado de Galway.

Después de las cuatro estaciones celtas del antiguo calendario precristiano de Irlanda: Imbolc, Bealtaine, Lughnasa y Samhain, Galway 2020 comenzará en febrero de 2020 y se extenderá hasta finales de enero de 2021.

Galway | Pixabay

Este año 2020 suena realmente prometedor para las Capitales Europeas de la Cultura Rijeka y Galway.

