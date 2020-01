La Unión Europea tiene como tradición desde 1985 elegir una o varias ciudades que llevarán el título de Capital Europea de la Cultura durante un año. Muchas ciudades participan para darse a conocer y ser más atractivas para los turistas. Este 2020 las representantes serán Galway (Irlanda) y Rijeka (Croacia), las cuales fueron elegidas hace 6 años como de costumbre, ya que es el protocolo a seguir.

Lo que la ciudad de Galway quiere mostrar durante este año son sus tradiciones más antiguas y su cultura a través de diferentes muestras de arte o espectáculos de música y luces, entre otras cosas. Estos eventos se celebrarán desde el 1 de febrero de este año hasta el 31 de enero de 2021, coincidiendo así con el calendario celta y con cuatro estaciones de este: Imbloc, Bealtaine, Lughnasa y Samhain.

Galway | Wikipedia (louise price, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Serán más de 1900 los acontecimientos distribuidos en diferentes escenarios de la ciudad y creados por artistas muy diversos. A principios de enero tuvo lugar un festival de fuego que terminó el día 8 de ese mes por todo lo alto. Teatro, cine, exposiciones de arte, danza o eventos gastronómicos son solo algunas de las cosas que os esperan en Galway durante este 2020.

Dependiendo del mes se realizarán una serie de actividades u otras. En marzo, se realizará un espectáculo de luces en las montañas de Connemara, las cuales se teñirán de verde para celebrar así el Día de San Patricio, muy importante en todo el país. También en este lugar, durante los meses de abril y octubre, se expondrá una obra del artista John Gerrard fabricada con multitud de espejos que reflejarán el hermoso entorno. En agosto se celebrará la “Odisea” en las playas de la ciudad, que consistirá en leer una serie de episodios de la famosa obra de la Odisea de Homero, acompañado por música.

Galway | Wikipedia (Desconocido, Creative Commons Genérica de Atribución-Compartir-Igual 3.0)

Estos son tan solo algunos ejemplos de lo que le espera a Galway durante este 2020, sin lugar a duda, un lugar mágico como bien dice su lema: “Let the Magic In”. Y tú, ¿te lo vas a perder?