Curiosidades de las piramides de Egipto que quizá quieras saber

Las pirámides de Egipto han generado dudas no solo en expertos, sino también en ciudadanos de a pie, a lo largo de los años. ¿Cómo se construyeron? ¿Quién logró subir piedras tan pesadas cuando no existía maquinaria? Hay teorías, aunque no se sabe nada a ciencia cierta. Pero sí se saben algunas curiosidades que quizá quieras conocer.

Por ejemplo, ¿sabías que cuando nos referimos a las pirámides de Egipto hablamos en realidad de las pirámides de la ciudad de Giza? En el país hay muchas, más de 120, pero son las nueve de Giza las más famosas. Bueno, en realidad lo son tres de ellas: la de Keops, la de Kefrén y la de Micerino. Estas eran las de los faraones; las de las reinas quedan en segundo plano.

Por otro lado, ahora que hablamos de la pirámide de Keops, debes saber que esta es la única maravilla del mundo antiguo que todavía se conserva. Y que está formada por más de dos millones y medio de bloques de piedra que se fueron colocando una a una durante un periodo de entre 20 y 30 años. De ser esta estimación acertada, se debió poner una piedra cada dos minutos y medio.

Egipto | Pixabay

Sobre esta pirámide en concreto, que es la más grande de todas, podemos dar otra curiosidad: antiguamente medía 146 metros de altitud, lo que la convirtió durante 3800 años en la construcción más alta del planeta. Pero tiempo después perdió diez metros y medio de altitud.

En cuanto a su construcción, siempre se ha pensado que las pirámides de Egipto son obra de esclavos. Sin embargo, parece ser que no fue así. Las últimas investigaciones señalan que eran trabajadores con sus respectivos sueldos quienes trabajaron en ellas. Esto se concluyó después de encontrar vasijas junto a algunos esqueletos de trabajadores: los esclavos no podían comer.

Además de esto, has de saber que el lugar en el que se encuentran está pensado y no es al azar. Así lo demuestra el hecho de que están perfectamente alineadas entre ellas. Y otra curiosidad sobre las pirámides de Egipto es que antiguamente estaban recubiertas de piedra caliza, lo que hacía parecer que estaban cubiertas de oro cuando les daba el sol.

