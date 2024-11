La curiosa leyenda del Gallo de Barcelos, uno de los símbolos de Portugal

Es el momento más que perfecto para conocer qué hay detrás del Gallo de Barcelos que, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los grandes símbolos de Portugal. Existe una leyenda en la que se narra la milagrosa intervención de un gallo muerto para probar la inocencia de un hombre ahorcado.

En el país vecino se conoce como ‘Lenda do Senhor do Galo’ y, como ocurre con este tipo de leyendas, existen diversas versiones. Algunas de ellas vinculadas con el Camino Portugués a Santiago de Compostela. El texto más antiguo que se ha descubierto respecto a esta leyenda fue publicada por el clérigo Domingos Joaquin Pereira en el año 1867.

La historia tras la leyenda del Gallo de Barcelos

Debemos tener en cuenta que esta leyenda tiene una estrecha vinculación con un crucero que se erigió en la localidad de Barceliños entre los siglos XIV y XVIII. Es conocido como Cruzeiro do Senhor do Galo y, con posterioridad, fue trasladado al Pazo de los Condes que, en la actualidad, es el Museo Arqueológico de Barcelos.

En este crucero podemos ver diversas imágenes del ahorcado, sostenido por el apóstol Santiago con el fin de evitar su muerte. Además, en el anverso, encontramos la representación del sol, de la luna y hasta de la Virgen del Pilar. Pero también encontramos a otro Santo, del que unos piensan que es San Pablo y otros San Benito. En la parte más alta de este monumento se halla un Cristo crucificado, a cuyos pies encontramos la cabeza del ahorcado, así como el milagroso gallo.

Durante la etapa del Estado Nuevo, esta curiosa leyenda se identificó con la tradición de los gallos de rueda que durante la década de los 30 del pasado siglo se llevó a cabo en Barcelos. Desde entonces, existe la incorrecta asociación de esta historia con las piezas cerámicas tan coloridas que podemos encontrar en la zona.

Cruzeiro do Senhor do Galo | Imagen de Joergsam en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

La leyenda del Gallo de Barcelos

Narra la historia de un peregrino gallego que salía de Barcelos camino a Santiago de Compostela. En un momento dado, fue acusado de haber robado dinero a un terrateniente. Como consecuencia, fue condenado a morir ahorcado. El peregrino, como última voluntad, solicitó ser llevado ante un juez. Éste, por su parte, se encontraba comiendo un gallo asado.

Fue entonces cuando el condenado a muerte, para poder probar su inocencia, le dijo que el gallo se levantaría y se pondría a cantar. El juez restó importancia a sus palabras, apartando el plato hacia un lado. A pesar de todo, la cosa cambió en el preciso momento en el que el acusado estaba siendo ahorcado. En ese instante, el gallo se levantó y empezó a cantar.

Habiéndose dado cuenta del grave error que había cometido, el juez corrió hacia la horca. Allí se dio cuenta de que el peregrino se había salvado por un nudo que no se había hecho correctamente. Según la leyenda, el gallego regresó años más tarde. Y lo hizo para esculpir ese Cruzeiro do Senhor do Galo que hemos mencionado y que se encuentra en el Museo Arqueológico de Barcelos. ¡Muy curioso!