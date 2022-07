Como ya hemos podido ver en Alicante podemos encontrar lugares impresionantes que no tienen nada que envidiarles a otros sitios que se encuentran alrededor del mundo. Hace unas semanas desde Viajestic os quisimos enseñar las mejores calas que podías encontrar en Alicante, y ahora os vamos a mostrar una doble fortaleza que se encuentra en un pueblo de Valencia llamado Xàtiva.

El impresionante monumento que esta ubicado en lo alto de la sierra del Castell cuenta con una doble fortaleza que esta dividida en Castell Menor que se asienta sobre los restos de iberos y romanos, y Castell Major. Se construyó ahí debido a que esa ubicación era estratégica para los conflictos de hace siglos.

Cada vez que una cultura distinta se asentaba en la zona lo iban ampliando y fortificando, pero sobre todo durante las campañas de Aníbal y Al- Ándalus. Adquirió gran importancia cuando el Reino de Valencia batallo contra el de Castilla y desde el castillo bajan las murallas que protegían la Xàtiva altomedieval.

Es uno de los monumentos que más llama la atención del municipio alicantino ya que cuenta con una arquitectura que ha sido declara Bien de Interés Cultural. En su estilo predomina el estilo islámico y gótico como se puede ver en las murallas y la torre, aunque sus raíces son ibéricas y romanas.

Si alguna vez estás en Xàtiva no dudes en subir hasta el castillo y recorrer esta maravillosa fortaleza desde las que tienes unas vistas panorámicas de la localidad. La entrada es gratuita igual que el parking y para no perderte ningún rincón te recomendamos que te pongas un calzado cómodo. El lugar no está acondicionado para personas con movilidad reducida y si acudes con niños no debemos perderles de vista ya que hay zonas a gran altura.

Aunque hay un restaurante desde el que puedes ver todo el paisaje lo mejor es llevarse agua desde casa. La fortificación es un lugar perfecto para fotografiar y a la que puedes acudir con tu mascota sin ningún problema.

