¿Cuándo y dónde podremos empezar a esquiar?

No vamos a irnos lejos, nos quedamos en Europa, y repasamos cuáles son y dónde están los lugares de Europa en los que se está esquiando ya y aquellos cuya fecha prevista de apertura de pistas de esquí está más cerca ¿países de destino? Francia, Suiza, Italia y por supuesto España.

Por supuesto esta información, si bien procede de las propias estaciones de esquí, es una estimación (salvo en los casos de las estaciones que ya están operativas, claro); además hay estaciones que todavía no se atreven ni tan siquiera a estimar su fecha de apertura y otras que ya han confirmado que no abrirán antes de diciembre así que, si quieres gozar de tu primer viaje de esquí de la temporada antes de que acabe el año, las estaciones que a continuación te recomendamos se nos antojan las apuestas más seguras (especialmente si haces coincidir ese viaje con el puente de diciembre).

Estos son los lugares en los que ya se puede esquiar

Los destinos más madrugadores en lo que a las aperturas de las pistas de esquí se refiere los encontramos en Suiza y en Austria; en los Alpes suizos, más concretamente en la estación de Zermatt porque, además de que ésta es la única estación de esquí suiza en la que es posible esquiar todo el año, su temporada alta empieza ya en octubre, semanas antes de lo que sucede en la mayor parte de las estaciones suizas.

Stubai | Pixabay

No dejamos los Alpes pero nos vamos a su vertiente austríaca, ahí están ya abiertas varias estaciones de esquí: las más madrugadoras fueron la de Ötztal y Stubai, que ya a finales de septiembre tenían pistas abiertas, Zell am See - Kaprun por parte abrió el 5 de octubre y Kitzbühel el 8 de noviembre.

En Italia también cuentan con una estación abierta desde hace pocos días, Cervina comenzó su temporada de invierno el pasado 13 de noviembre.

Estos son los lugares en los que pronto podremos esquiar

Las primeras estaciones de esquí cuya fecha prevista de apertura es más optimista nos esperan alrededor de los días 21, 22 o 23 de noviembre: Innsbruck en Austria, Davos Klosters Mountain en Suiza, Pontedilegno - Tonale en Italia, Porté - Puymorens en el Pirineo francés, Tignes, Val d’Isère y Val Thorens - Orelle en los Alpes franceses son las más destacadas y a ellas habría que añadir una estación de esquí española, la más tempranera de todas: La Molina, en el Pirineo aragonés.

Formigal | Pixabay

Entre los días 29 y 30 de noviembre abrirán las estaciones de esquí más destacadas de nuestro país: Baqueria Beret, Port Ainé, Vall de Nuria y Vallter 2000 en el Pirineo catalán, Formigal, Cerler, Panticosa, Astún y Candanchú en el Pirineo aragonés y Sierra Nevada en Granada; también en Andorra, tanto Grandvalira como Vallnord Palma Tinssal y Oridino Alcalís empezarán a recibir esquiadores esos días.