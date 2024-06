Cuáles son las leyendas más famosas de Europa y dónde descubrirlas

Vamos a hablar de leyendas, de lugares y personajes legendarios que a veces son meramente imaginarias, otras veces también literarios y a veces incluso personajes históricos convertidos en leyenda… Y vamos no solo a recordarlos, que sería más propio de una revista de historia que de viajes, sino también a visitar los lugares asociados a sus andanzas ya tengan estas visos de realidad o no.

Empezaremos barriendo para casa (¡si nosotros no lo hacemos nadie lo hará!) y seguiremos después nuestra legendaria ruta por Europa adelante.

Estatua de El Cid en Burgos | Pixabay

El Cid

Hablar del Cid es hablar de un héroe medieval, de un cantar (el Cantar del Mio Cid) y también de una leyenda porque, al fin y al cabo, las hazañas del Cid Campeador, acompañado por un grupo de caballeros fieles, sus hijos y su querida Jimena), son legendarias ¿y dónde podrás descubrirlas? En Burgos, porque en su bellísima catedral está la tumba de Rodrigo Díaz de Vivar y en Valencia porque hasta aquí llegó no solo su leyenda sino el propio Cid.

Glastonbury | Pixabay

El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda

¿Quién no ha oído hablar del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda (o cuadrada si eres fan de los Monty Phyton)? De Merlín, Ginebra, Lancelot, la famosa espada… Para seguir los pasos del mítico rey Arturo hay que visitar el castillo de Tintagel, en Cornualles, porque se dice que allí nació y Glastonbury porque este lugar se asocia a la isla de Avalon (hogar de Morgana) y la tumba del legendario rey.

Ruinas del Palacio de Knossos | Pixabay

El Minotauro y el Labertinto de Creta

Nos vamos más atrás en el tiempo y las leyendas para recordar a un animal mitológico, medio hombre, medio toro, que vivía en un laberinto en la más grande de las islas griegas, Creta; cuenta la leyenda que fue el héroe ateniense Teseo quien logró matarlo con la inestimable ayuda de Ariadna… a la que después abandonó lo cual resultó ser algo bastante cruel no sólo porque sin ella él nunca hubiera podido matar al minotauro y salir del laberinto sino porque ella, al haber traicionado a su padre para ayudar a Teseo, se quedaba así abandonada a su suerte en la isla de Naxos a la que había escapado por Teseo. El Palacio de Knossos, en Creta, es el sitio arqueológico asociado a esta leyenda porque es donde vivía Ariadna y bajo el que su padre. Había construido el laberinto para encerrar al minotauro (que por lo demás era su hijo, hermano de Ariadna…).

Rotterdam | Pixabay

El Holandés Errante

La leyenda de este famoso holandés no toca tierra… porque su maldición consistía exactamente en eso, en navegar eternamente por los océanos sin poder tocar tierra, de ahí que el lugar que mejor lo representa sea un buque fantasma; ahora bien, que el holandés errante no pudiera tocar tierra después de la maldición no significa que no lo hiciera antes, los lugares terrestres asociados a este personaje legendario están en en Ámsterdam y sus museos marítimos y en Róterdam, que tiene uno de los puertos marítimos más importantes del mundo en el que, además, se recuerda al holandés errante.

Hamelin | Pixabay

El Flautista de Hamelín

¡Qué inquietante la historia de aquel flautista que se lleva a los niños de la ciudad! Lo hizo porque lo habían contratado para llevarse a las ratas que asolaban la ciudad de Hamelin y, después de hacerlo, se negaron a pagarle… así las cosas el flautista cambió la melodía e hizo que todos los niños que lo escuchaban lo dejaran todo y se fueran tras él. La ciudad de Hamelin existe, está en Alemania y celebra su leyenda con festivales y representaciones teatrales durante el verano.

Calzada del Gigante en Irlanda del Norte | Pexels

El Gigante de Finn McCool

Cuentan que había un gigante irlandés, de nombre Finn McCool, que no sólo aceptó el reto del gigante escocés Staffa Benandonner a un enfrentamiento sino que construyó una calzada que cruzaba el Canal del Norte para que tal lucha pudiera tener lugar… respecto a cómo terminó la cosa hay varias versiones, en una Finn, el irlandés, gana a Staffa, el escocés (no en vano es una leyenda irlandesa…) en la otra Finn se acongoja ligeramente al ver el gran tamaño del gigante escocés y se esconde… quien gana entonces es la mujer de Finn porque se le ocurrió meter a Finn en una cuna de modo que cuando Staffa lo vio pensó que era hijo del gigante al que había de enfrentarse y huyó de vuelta a Escocia destruyendo la calzada del gigante…

Más allá de leyendas, en Bushmills descubrirás más de 40.000 columnas de basalto de lo más sorprendentes, tanto que son Patrimonio de la Humanidad, y que pasan por ser parte de la legendaria calzada del gigante.

Castillo de Brissac | De Manfred Heyde - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2996243

La Dama Blanca

Cerramos nuestro paseo legendario por Europa con una leyenda muy apropiada para el final… La leyenda de la Dama Blanca es francesa, esa asociada de hecho no a uno si no a varios lugares de Francia: se trata de un fantasma que suele aparecer en puentes o castillos y que nadie quiere ver porque presagia muerte.

¿Qué castillos visitar para seguir los pasos de la Dama Blanca? (Suponiendo que te atrevas a hacerlo…) Puedes empezar por el Château de Brissac, en el Valle del Loira, porque es uno de esos castillos más encantados de Francia… y seguir después por el Château de Commarque, en Dordoña, porque también ahí cuentan que se la ha visto.