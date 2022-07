A Creba: una isla privada en España que se encuentra abierta al público

Hace unas semanas, comentábamos en otro artículo algunas de las islas de propiedad privada que hay en España. Lugares de lo más cotizado y que se cierran para un núcleo de personas muy reducido. Y es que no todos los lugares de playa con arenas y aguas paradisiacas son de dominio público como tendemos a pensar.

Es el ejemplo de la isla de Tabarca, de dominio público, que durante estos años está siendo uno de los destinos más elegidos por los turistas y que se trata de un lugar donde cualquiera que quiera puede ir.

Sin embargo, existe un lugar en España que históricamente ha sido de propiedad privada y que actualmente se encuentra abierto al publico y se puede recorrer todo su perímetro. Hablamos de la isla de A Creba. Concretamente situada en la ría de Muros y Noia, en La Coruña y muy cerca de Santiago. Este lugar ha sido de propiedad privada desde hace justamente 100 años, es decir, desde 1922.

Desde esa fecha, una edificación privada ocupa toda la costa pero unos años más tarde, en 1990, unas 300 personas se manifestaron en ella invadiéndola pacíficamente exigiendo que fuese devuelta a sus vecinos. Es decir, pidiendo el carácter de propiedad pública.

Actualmente, este lugar repleto de leyendas y de lugares paradisiacos, se encuentra abierto al público justo en el área que se delimita en la Ley de Costas. Por ahí se accede al perímetro isleño que podrá ser recorrido sin ningún problema por todo aquel que quiera visitarlo.

Si quieres visitar este curioso y bello lugar, lo que tendrás que hacer es acceder con pequeñas embarcaciones. Ahora no hay dificultades al llegar a este lugar puesto que, antaño, los propietarios habían alzado muros para que la gente externa a ellos no pudieran pasar, pero eso no sucede ahora. Este destino lleva menos de una hora para llegar y, a pesar de que lo más seguro es que en nuestra llegada al destino nos encontremos con el guarda de la propiedad, éste no nos puede decir nada por ir a visitarla.

Sin duda, se trata de una experiencia inolvidable, pues sus aguas turquesas y su lejanía de la civilización, hacen de este lugar un destino ideal para vivir unas vacaciones de ensueño.

