El Islote de Areoso: Un auténtico paraíso caribeño en Galicia

¿Alguna vez has querido visitar el mar Caribe y no has tenido la oportunidad? ¿No te puedes permitir económicamente viajar a un lugar tan lejano? El reels publicado por el usuario @cristiandelgadofdez muestra como se puede viajar y ver lugares maravillosos sin salir de España.

El Islote de Areoso, en Galicia, es una zona natural situada al norte de A Illa de Arousa. Se trata de un islote de unas casi 9 hectáreas formada casi al completo por una arena fina. Esto hace que su apariencia sea de duna surgida del mar. Sobre todo la parte norte, es donde se muestra una lengua de arena a ras del agua. Un agua que también muestra una claridad más propia de aguas del Caribe. Esta apariencia, hace que el islote se relacione directamente con viajar a un paraíso. Y es que, ¿quién no ha querido conocer las aguas caribeñas o por lo menos contemplar algo parecido? Ahora los visitantes de toda España podrán explorar este islote y compararlo con ese sueño caribeño.

Este 'caribe gallego' se encuentra bañado por las aguas más limpias de toda Galicia y eso permite que el fondo se pueda apreciar a la perfección. Se trata de aguas tranquilas y de poca profundidad por lo que resulta un destino perfecto para parejas, familias o incluso en solitario. Cabe destacar que el islote también resalta por su banco marisquero de almeja y navaja, junto a otras especies de crustáceos (centolla y nécora). Las especies que se pueden apreciar son gaviotas, cormoranes, garzas, ostreros y muchas más aves. Además, si se va con un poco de suerte a este lugar, se podrán apreciar delfines.

Este islote carece de habitantes y por eso sus aguas resultan muy serenas y disfrutables ya que no hay sobrepoblación, como ocurre en algunos otros lugares de España. Esta zona está protegida y hay una serie de recomendaciones para visitar este paraíso. Algunas de estas recomendaciones son: seguir la señalización de boyas, recoger la basura que se genere, mantener todo lo posible un nivel de voz adecuado para que perdure el “relax” que caracteriza la zona, no llevarte nada de la isla, no llevar mascotas y tampoco se puede pernoctar.

Este islote gallego pero con estética caribeña, gracias a la promoción del reels, se ha convertido en el próximo destino de muchos turistas españoles e incluso extranjeros. Además, se demuestra una vez más que no se tiene que viajar fuera de España para conocer lugares maravillosos.

