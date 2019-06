Stonehenge es el monumento megalítico, tipo crómlech, de finales del neolítico, situado cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, a unos quince kilómetros al norte de Salisbury. Pero no es un monumento cualquiera, Stonehenge, es uno de los monumentos prehistóricos más importantes del mundo, por eso es Patrimonio de la Humanidad. El famoso círculo de piedra tiene más de 5.000 años y todavía hoy es motivo de debate entre los científicos el cómo y para qué se construyó. Stonehenge es realmente impresionante, impone su sola presencia en lo alto de una meseta en la campiña inglesa. Está formado por dos círculos de piedra concéntricos rodeados por una profunda zanja. Las piedras no son todas iguales y se cree que algunas de ellas fueron traídas desde más de 380 kilómetros de distancia. Eso en principio no se entiende, porque las rocas más pesadas superan las 50 toneladas, así que ¿cómo las trajeron? Stonehenge es una obra maestra de ingeniería. ¿Cómo es posible que en el Neolítico lo construyeran utilizando solamente herramientas simples y sin tecnología? Aún hoy no se sabe para qué fue construido se cree que pudo ser un templo, un observatorio astronómico o un calendario prehistórico, sigue siendo un misterio. Lo único cierto es que sentir, ver y tocar estas piedras es pura energía. Hay algo mágico y sagrado entre los círculos de piedra. Hoy se sabe que la "piedra de altar" y la "piedra talón" se alinean para mostrar el punto de salida del Sol en el solsticio de verano, y que de igual forma los dos montículos y menhires ubicados junto al foso circular están alineados para apuntar hacia las salidas y puestas de sol durante los solsticios de verano e invierno. También marcan las salidas y puestas de la Luna durante los solsticios de invierno. Es un templo dedicado a los movimientos del Sol y de la Luna, lo que hace de Stonehenge la construcción megalítica más fascinante de la historia y uno de los monumentos milenarios más inquietantes de la humanidad. Stonehenge ha inspirado a muchos por generaciones. La valiente guerrera de Brave, Minerva, de la película de la factoría Disney recorre lugares como las Highlands escocesas y este famoso enclave donde reinaba la cultura celta. El monumento prehistórico más conocido de Europa, Stonehenge, tiene ahora un nuevo aliciente para el visitante, un nuevo centro de exposiciones y museo, con más de cinco casas neolíticas y una espaciosa tienda y cafetería. Abren todos los días durante la temporada festiva, pero cierra a las 16h el día de Año Nuevo.