Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y Medellín su ecociudad

La apuesta de Medellín no es una idea surgida al azar sino que está fundamentada en el hecho de que ya en los últimos años se observaba en el sector turístico un incremento del ecoturismo -viajes a entornos naturales cuidando de no interferir en el curso de naturaleza- y también del turismo rural; ahora, con el coronavirus con incómodo compañero de vida y viajes, la búsqueda de lugares naturales y poco masificados como destino tanto de escapadas como de grandes viajes se ha incrementado y cabe que esta tendencia, aun cuando haya vacuna o un tratamiento efectivo para el COVID-19, no se diluirá sino que se asentará dentro del modelo turístico mundial.

Centro de Medellín | Imagen cortesía de la Alcaldía de Medellín –Bureau de Medellín

Claro que la 'oportunidad' no es el motivo más importante por el que Medellín apuesta por el ecoturismo sino su propia naturaleza; Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, de hecho está considerado como el segundo más biodiverso del planeta -1 de cada 10 especies del mundo están en Colombia- y es precisamente en Medellín donde encontrarás gran parte de esa biodiversidad colombiana.

Medellín | Imagen cortesía de la Alcaldía de Medellín –Bureau de Medellín

Y es que la ciudad de Medellín está rodeada por verdes montañas y cuenta con diferentes zonas protegidas en las que viven 445 especies de aves; además, la ciudad cuenta con una importante conciencia ecológica y trabaja para convertirse en lo que han dado en llamar una ecociudad: movilidad sostenible e inteligente, energías alternativas, reciclaje, urbanismo ecológico... Estas son algunas de las líneas maestras del gobierno de Medellín para mejorar la experiencia de la vida en la ciudad tanto de sus habitantes como de los turistas que la visitan ¿cómo se materializan esas ideas? con medidas que incentivan los recorridos en bicicleta y andando, con más árboles en las zonas urbanas, implementando una completa gestión de residuos basada en el reciclaje...

Además, para completar tu experiencia ecoturística de Medellín, puedes visitar el Centro Ambiental y Cultural Parque Arví, es el único parque natural de Colombia que cuenta con la certificación Rainforest Alliance en Turismo Sostenible y está en el corregimiento de Santa Elena, en la zona rural de Medellín.

Mercado | Imagen cortesía de la Alcaldía de Medellín –Bureau de Medellín

El Parque Arví cambiará tu modo de ver el mundo, está en una reserva forestal y es una especie de parque ecoturístico en el que el ser humano convive con la naturaleza sin destruirla, allí está el mercado Arví, donde campesinos, artesanos y microempresarios comercializan sus productos (tanto agrícolas como artesanales y elaborados), esto es lo que en Colombia han dado en llamar Turismo Rural Comunitario, el turista al servicio de la comunidad y la comunidad al servicio del turista en un mercado único.

Panorámica de Medellín | Imagen cortesía de la Alcaldía de Medellín –Bureau de Medellín

Si te interesa el ecoturismo tienes que visitar Medellín.