El lago más grande de Nicaragua tiene diferentes nombres. Las tribus indígenas lo llamaban Cocibolca, los conquistadores españoles "La Mar Dulce", los granadinos "Lago de Granada", y hoy en día es conocido como el "Lago de Nicaragua"

En la zona sur oriental del país, cerca de la costa del Pacífico, este lago de forma ovalada, es el lago más grande de Centroamérica, y uno de los más grandes del mundo. Con una superficie de 8.200 kilómetros cuadrados, mide 177 Kilómetros de largo, y sus aguas se encuentran a 31 metros sobre el nivel del mar.

Rico en fauna y flora tropical, en sus aguas se encuentra la única especie de tiburón de agua dulce, aunque hay que decir que hace años que no ha sido visto. Se cree que viven solo en las aguas profundas del lago, pero investigaciones científicas recientes consideran que la población del tiburón de agua dulce está virtualmente desaparecida. Aun así, es el único lago del mundo que alberga especies marinas como peces sierra. Hay días en que más que un lago, parece que estemos frente al mar, ya que se pueden llegar a levantar fuertes oleajes. Un mar privado del que disfrutan los nicaragüenses.



El lago no es muy profundo, apenas alcanza un promedio de 13 metros. Las lluvias, y numerosos ríos, alimentan el lago que drena su agua por el río San Juan. A pesar de estar muy cerca del Océano Pacífico, a unos 20 kilómetros en algunos puntos, no tiene conexión con el mar. Por otra parte, el río San Juan sí conecta el lago con el Caribe. Por esta vía entraron los conquistadores españoles, quienes fundaron la ciudad de Granada, en la orilla del Lago. La ciudad de Granada y el volcán Mombacho se encuentran en la orilla noroccidental.

El Lago Cocibolca, o Lago Nicaragua, es un auténtico refugio de vida y biodiversidad, un destino maravilloso para los amantes del ecoturismo. En él, podemos encontrar más de cuatrocientas islas e Isletas. La isleta de Granada y el Archipiélago de Solentiname, y dos islas grandes que son la Isla de Zapatera y la Isla de Ometepe. En esta última, a 10 kilómetros de tierra firme, hay dos grandes volcanes, uno de ellos activo, el Volcán Concepción, un santuario de flora y fauna; y el extinto volcán Maderas.

La Isla de Ometepe es la isla más grande del mundo en un lago de agua dulce. Aquí encontraras maravillosas playas de arena blanca y de arena negra, y exuberantes paisajes. Un verdadero paraíso tropical. Un lugar en el que hay muchas actividades de sol, playa, deporte y aventura. Puedes ir de excursión a los volcanes, pasear a caballo o en bicicleta, salir a pescar, hacer surf, nadar o navegar en kayak. Con muchas opciones de alojamiento y restaurantes.

Isla Zapatera estuvo habitada por tribus indígenas en el pasado y sus restos siguen en pie en forma de estatuas y cerámicas, tanto es así, que se la conoce por ser un santuario precolombino. Y es curioso que a pesar de su riqueza natural y arqueológica precolombina, siga siendo un destino bastante desconocido.

En Puerto Asese, a 3 km. de Granada, se pueden alquilar lanchas para pasear entre las Isletas, un laberinto de exuberante vegetación. En varias isletas hay casitas en las que alojarse a la sombra de grandes árboles de mango, y numerosos restaurantes que sirven una especialidad, el guapote, pescado del Lago. Un rincón estupendo para pasar unas vacaciones nadando y disfrutando del sol y la playa. Y aunque hay cuatro puertos principales en las costas del Lago de Nicaragua: Granada, San Carlos, San Jorge y San Miguelito, los sitios más turísticos del lago son sus islas e isletas.

Si buscas un destino en el que perderte rodeado de naturaleza, un paraíso tropical diferente, y con actividades de turismo activo, este es uno de esos lugares que puedes descubrir. Un rincón que además cuenta con algunos de los mayores atractivos turísticos de Nicaragua, como la bellísima ciudad colonial de Granada.

