La Ciudadela de Gozo fue una fortaleza inexpugnable

La isla de Gozo es hoy la sombra de lo que fue si hablamos de su importancia histórica, mantiene la misma belleza natural, por supuesto, pero no bulle en ella el día a día de los malteses como ocurría siglos atrás, antes de que La Valleta se convirtiera en capital del archipiélago y la ciudad de Vitoria, en la isla de Gozo, perdiera su halo de ciudad estratégica. Ahora bien, de aquella historia quedan vestigios imponentes que son de visita obligada no solo en esta pequeña isla mediterránea sino en el archipiélago maltés completo y uno de esos vestigios, el principal, es la conocida como la Ciudadela de Gozo, una fortaleza con mucha historia.

Ciudadela de Gozo | Imagen cortesía de Turismo de Malta

La Ciudadela de Gozo era ya un refugio para los malteses durante la Edad de Bronce, allí se escondían y defendían los habitantes de Gozo cuando su isla era atacada; ahora bien, no fue hasta el S.XVI cuando se convirtió en la inexpugnable fortaleza que podemos visitar hoy, fue en tiempos de los Caballeros de la Orden de San Juan; entonces esta Ciudadela no solo protegía a los ciudadanos de Gozo sino al archipiélago maltés entero (y sus intereses en el Mediterráneo). Claro que no creas que esta fortaleza fue siempre tal y como la ves hoy, se conservan murallas y bastiones originales que desvelan cuán desarrollada estaba la ingeniería militar en el S.XVI pero su estructura original ha sido ampliada y renovada a lo largo y ancho de los siglos.

Detalle de la Ciudadela de Gozo | Imagen cortesía de Turismo de Malta

¿Qué vas a descubrir hoy si entras en esta Ciudadela? Lo primero que debes saber es que la oferta museística que guardan las murallas de esta fortaleza es de primer nivel gracias especialmente al Museo de Arqueología en el que podrás acercarte a la historia de la isla de Gozo empezando por los primeros asentamientos (que son prehistóricos) hasta su desarrollo en la época romana y medieval; aquí se exhiben piezas neolíticas y fenicias, también objetos religiosos de diferentes épocas. Otra de las visitas imperdibles dentro de la Ciudadela es la Catedral de Gozo, un edificio barroco del S.XVIII en cuyo interior te maravillarás ante sus frescos, esculturas y reliquias.

Detalle de la Ciudadela de Gozo | Imagen cortesía de Turismo de Malta

No creas que la Ciudadela es un mero vestigio histórico, sigue sirviendo a los habitantes de Gozo aunque ahora lo hace de un modo diferente: sirve de escenario para la celebración de los eventos y festividades más notables de la isla, desde la Notte Gozitana que llena la fortaleza de música, danza y teatro, hasta las Fiestas de la Asunción con sus procesiones, misas y fuegos artificiales entre otras fiestas religiosas.