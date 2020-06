Descubrir el distrito 8º

El octavo distrito, se encuentra en el centro de la ciudad y es uno de los suburbios más antiguos, pues su origen se remonta al siglo XVIII. Este barrio también es conocido como Józsefváros, y se está convirtiendo a una velocidad vertiginosa en una de las zonas más emocionantes de Budapest. El vecindario está repleto de cafés modernos y alternativos, así como espacios creativos que sirven como testimonio del nacimiento de una escena bohemia.

Mercado Central, Budapest | Pixabay

El Mercado Central

Este es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. El Mercado Central constituye todo un hito, cuenta con 10.000 metros cuadrados, y no podremos evitar finarnos en su gran arquitectura representativa de finales del siglo XIX. Estamos ante uno de los lugares donde los habitantes de Budapest hacen su compra semanal. Pero, además también se organizan visitas guiadas que incluyen degustación de comida y catas de vinos. Seguro que salimos con la tripa llena y muy buen sabor de boca.

Colina Gellért

La colina Gellért forma parte de los distritos I y XI de Budapest y en lo alto de sus 235 metros de altura se ha instalado un mirador con impresionantes vistas al río Danubio. No podemos venir a Budapest y no subir a la colina para disfrutar de la mejor vista panorámica de la ciudad. No hay otra igual. Además, aquí se encuentra la Ciudadela, un complejo militar de gran tamaño, así como el Balneario Gellért y la Iglesia de la Colina Gellért. Así que podemos aprovechar el acenso para disfrutar de las vistas y de una relajante experiencia en el balneario.

Colline Gellért | Pixabay

El museo del Pinball

Pocos museos hay como éste, y seguramente que ninguno tan divertido y entretenido. Si eres un melancólico de los arcades y extrañas los juegos de toda la vida… Esta es tu visita. En este excéntrico museo, los visitantes aprenderán infinidad de curiosidades sobre el pinball y, lo que es más importante, podrán jugarlo durante todo el tiempo que quieran. También es una buena oportunidad para mostrar a los más pequeños cómo era el entretenimiento en el siglo XX. Hay más de 130 máquinas diferentes en la colección para probar, incluyendo algunas que datan del siglo XIX.

Bares Ruina | Pixabay

Visitar los bares ruina

Uno de los aspectos más famoso de Budapest es su vida nocturna, y sobre todo lo son sus "bares ruina", llamados así porque están construidos en edificios abandonados del barrio judío de la ciudad. Dichos edificios suelen tener más de 100 años de antigüedad, hace 10 años estaban abandonados y hoy en día están decorados a base de grafitis. El bar ruina original y el más popular, es Szimpla Kert, aunque los visitantes también son muy asiduos a Udvar Rom.