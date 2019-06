Cinco capitales europeas para celebrar la Nochevieja

Después de 365 días, que para unos han sido cortos y para otros se han hecho eternos, llega uno de los momentos más esperados del año. Una de esas fechas que señalamos en rojo en el calendario, que están marcadas a fuego en la mente de todas las personas, que se disfrutan en familia o rodeados de los mejores amigos. Sí, un año más llega el último día del año, la última cena, el último brindis. Pero lo bueno es que se abre una ventana, un cuaderno con 365 páginas en blanco en las que podemos escribir todo lo que queramos. Dicen que “año nuevo, vida nueva” y tienen toda la razón del mundo, porque los propósitos pueden cumplirse y qué mejor que empezar el primer día de 2015 a hacer todo lo posible para que se hagan realidad. La Nochevieja es una cita muy especial. Todo el mundo saca a relucir sus mejores sonrisas y también sus mejores galas, porque es una noche para celebrar y reír y para no parar la bailar hasta que el cuerpo o, mejor dicho, los tacones aguanten. ¿Ya tienes todo preparado? Doce uvas, champán, ropa interior roja, unos tacones de infarto, un vestido que dejará sin habla a todo aquel que pase a tu lado o ese traje que te queda tan bien y solo sacas del armario en las ocasiones especiales… Pues bien, hay personas que eligen pasar la Nochevieja en otras ciudades que no son la suya propia. No hablamos de aquellos que tienen que desplazarse para cenar con la familia, sino de los viajeros incansables para los que cualquier día es bueno para subirse en un avión. Aquellos a los que les gusta conocer mundo disfrutan conociendo las tradiciones que hacen especiales a cada país de nuestra planeta. Y no existe mejor día del año que el último, en el que la magia sale a relucir y todos se rinden a las costumbres más típicas. Así, del mismo modo que en España comemos doce uvas al ritmo del reloj de la madrileña Puerta del Sol, en otras capitales europeas disfrutan esta noche de otra forma. Todas son especiales pero hemos elegido cinco: Londres, París, Edimburgo, Roma y Berlín. Ciudades que atraen turistas durante todas las estaciones pero que este día se visten de gala y son todas ellas una verdadera fiesta. ¿Te animas a pasar un Fin de Año diferente?