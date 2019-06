Chile, el paraíso de la observación astronómica

Los fans del astro turismo tienen en Chile los mejores observatorios. De hecho, en esta parte del mundo se ubica un tercio de los todos los telescopios que existen en el planeta, además de uno de los centros internacionales de investigación astrofísica más importantes del mundo. No es necesario que seas un experto en la materia para disfrutar de los claros cielos chilenos. Si te gusta observar las estrellas y el universo este es un destino único.

Si viajas hasta allí podrás visitar los observatorios astronómicos turísticos en el Valle del Elqui, cerca de La Serena y Ovalle; así como Mamalluca, Pangue, Cruz del Sur, Cerro Mayu y Collowara en Andacollo. Y, reservando con antelación, también podrás visitar los observatorios científicos de Tololo y La Silla, además de Paranal. Cerro Armazones es, además de una montaña en la Sierra Vicuña a 3.060 metros sobre el nivel del mar, un observatorio astronómico. Y a solo 20 kilómetros hay otro centro astronómico importante, el de Cerro Paranal. Ambos observatorios están supervisados por el ESO, el European Southern Observatory, que actualmente desarrolla junto con América del Norte y Asia del Este, un proyecto importante, el proyecto ALMA.

Vamos a visitarlos uno a uno.

1. En las afueras de San Pedro de Atacama a 5.000 metros sobre el nivel del mar, este es el mayor proyecto astronómico que existe, un solo telescopio de diseño revolucionario, compuesto por 66 antenas de alta precisión ubicadas en el llano de Chajnantor.

2. El tour en el Observatorio Cerro Paranal comienza en el Centro de Visitas, con la presentación de un video de bienvenida. Sigue por la plataforma del VLT, el observatorio astronómico de luz visible más avanzado del mundo, y si las condiciones lo permiten, se podrá visitar la sala de control. Este es el lugar de trabajo de los astrónomos, ya que todas las operaciones de control y las comunicaciones que se establecen con los telescopios se realizan a través de ordenadores. Para finalizar, visitaremos la magnífica Residencia de Paranal. El hotel del VLT, la Residencia, es un edificio galardonado y que se utilizó como telón de fondo para la grabación de parte de la película de James Bond 'Quantum of Solace'.

Si quieres conocer el trabajo que se desarrolla en Cerro Paranal hay varias cosas que debes saber. Se recomienda el uso de gafas de sol, gorros, vestimenta de protección apropiada y protector solar alto. En Paranal no hay cafetería ni tienda de comestibles, así que debes llevar agua en abundancia y algún refrigerio. El transporte no está incluido, y tampoco hay gasolineras cercanas. así que procura llevar el depósito del coche lleno. Y una cosa más, si notas que te encuentras mal, avisa enseguida a tu guía, la altura puede afectarte, así que no olvides beber bastante agua o zumo, y procura caminar lentamente. Hay que llegar al observatorio 15 minutos antes de la hora de inicio del tour, registrarse en portería y presentar la inscripción confirmada.

3. La Silla, situado en el municipio de La Higuera, en los límites del desierto chileno de Atacama y a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, es otro fantástico observatorio. Ha sido un emblema de ESO desde la década de los sesenta y allí operan dos de los telescopios ópticos que son los más productivos del mundo. Cuenta con 14 telescopios de espejo de hasta 3,6 metros de diámetro y un radiotelescopio de 15 metros. Su equipo lo convierte en uno de los centros más grandes y modernos de observación internacional en la zona.

El tour comienza en el Centro de Visitas con la presentación de un video de bienvenida. A continuación, se realizará una visita al Telescopio de 3,6 metros de ESO, que actualmente alberga el buscador de planetas extrasolares más importante del mundo. Y tendrás la oportunidad de visitar el New Technology Telescope, o NTT, el telescopio precursor del ESO Very Large Telescope VLT, situado en el Cerro Paranal. Las visitas son los sábados, exceptuando los meses de julio y agosto, debido al riesgo de tormentas de nieve en la temporada de invierno. Son gratuitas y tienen una duración de tres horas. Las reservas deben hacerse al menos con un mes de antelación llamando o enviando un correo electrónico a recepstg@eso.org

4. El centro de observación más antiguo del Hemisferio Sur es el Observatorio Cerro Tololo, a 87 kilómetros de La Serena, en el corazón del valle de Elqui. Ubicado a 2.200 metros sobre el nivel del mar, cuenta con tecnología punta, un radiotelescopio y siete telescopios ópticos, entre los que destaca uno de 8 metros de diámetro. Para poder ver a través de sus ocho telescopios, hay que reservar con antelación. Las visitas guiadas en español las realizan solo los sábados, y durante el día, para que puedas disfrutar también del paisaje local. La duración aproximada es de dos horas. Cada recorrido tiene capacidad para 50 personas y las reservas deben hacerse con un mes de anticipación.

Una vez reservada la visita hay que contactar con ellos para consultar el precio del servicio de traslado desde y hacia el lugar de alojamiento en La Serena. El precio del traslado varía según el número de pasajeros que realiza la visita.

5. En el Valle del Elqui podemos acercarnos al Observatorio Mamalluca, a 8 kilómetros de Vicuña. Un centro con telescopios más pequeños, pero a través de los cuales puedes observar galaxias, nebulosas y constelaciones. Perfecto para los que son menos expertos, ya que ofrecen presentaciones sobre el cosmos y hay visitas guiadas todas las noches. Puedes reservar el mismo día.

El centro se encuentra en el cerro Mamalluca, a 1.200 metros sobre el nivel del mar en un claro entre montañas. Lo mejor es que podrás utilizar importantes telescopios para observar las estrellas, la Luna, los planetas como Saturno y sus anillos o Júpiter y sus 16 lunas, y las distintas constelaciones. Al llegar a Vicuña hay que acudir a la oficina del observatorio y solicitar un turno de visita. Este es un complejo científico, turístico y educativo. Cuenta con un planetario, salas de visita, telescopios manuales y automáticos, un museo y una cafetería.

6. En el Valle del Limarí, en Combarbalá, a 188 kilómetros de La Serena, se encuentra el Observatorio Cruz del Sur. Este es uno de los centros de astro turismo más grandes de América del Sur. Un iniciado por la Municipalidad de Combarbalá y la Universidad de Santiago de Chile. Ofrece cuatro cúpulas de observación con telescopios de 16 pulgadas y salas de exposiciones. Perfecto para entusiasmados por la Astronomía.

Abril ha llegado cargado de lluvias de estrellas, un espectáculo que no te puedes perder. Si eres un aficionado a la Astronomía, Chile es uno de esos destinos imprescindibles.

Más información:

Observatorio Cerro Paranal

La Silla

Cerro Tololo

Observatorio Mamalluca

Turismo de Chile