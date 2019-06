Chapada Diamantina, un imponente destino natural

Brasil es un país imponente de norte a sur y de este a oeste, un lugar en el que la soberbia región del Amazonas o Río de Janeiro su imponente Corcovado brillan con tal fuerza que hacen sombra a rincones de belleza insospechada. Uno de esos rincones es la Chapada Diamantina, un exuberante parque natural de gran riqueza paisajística al que podrás llegar desde Salvador de Bahía en un vuelo que dura unos 45 minutos, en autobús si un viaje de 7 horas no te asusta o en coche si te sientes capaz de afrontar 5 horas al volante. Sea cual sea el medio que elijas para regalarte unos días en la Chapada Diamantina, es esencial que antes del viaje lo organices y planifiques porque se trata de un lugar de gran dispersión, lo que provocará que, de no poner cierto orden en las visitas, pasarás demasiado tiempo en la carretera. Además, otra recomendación que conviene seguir, es la de contratar un guía local para no perderte nada de este bellísmo parque ni tampoco perderte tú en él. Se trata de un bosque verde y denso en el que encontrarás ríos y cascadas, cuevas con lagos subterráneos y espectaculares elevaciones del terreno. Podrás hacer turismo de ver y sentir o, si lo prefieres, de aventura haciendo circuitos en bicicleta, remando sus ríos en piragua, escalando sus montañas y más, rappel, treking, tirolinas... El pedazo de tierra brasileira que ocupa la Chapada Diamantina te enamorará por su agreste e impactante belleza natural y, para que no se te escape nada, te contamos en cinco pasos lo que debes buscar en este destino. Imágenes: Guía Chapada Diamantina - fotos