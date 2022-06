Cascada Pego do Inferno, la maravilla natural del Algarve que está a unos minutos de Huelva

Hace unos días hablábamos de las piscinas naturales más impresionantes de España según la comunidad autónoma que fueras a visitar. Y no nos vamos a engañar, lo cierto es que nuestro país tiene charcos, lagunas o pantanos que son realmente un milagro de la naturaleza.

Sin embargo, fuera de España también hay piscinas naturales que nos dejan sin palabras, como es el caso de la que se encuentra en Tavira, una de las ciudades con más encanto de Algarve (Portugal).

Esta piscina natural es conocida porque tiene una cascada llamada Pego do Infierno, tiene tres metros de altura y se encuentra en la parroquia de Santo Estêvão. Pero es que esta cascada no es que solo sea impactante e impresionante, sino que también tiene otros atractivos turísticos como el lago, que pertenece al río Asseca, o el Mirador do Pego.

Lo más curioso de esto es la cascada se sitúa a solo media hora de España, a tan solo 34 minutos en coche de Ayamonte (Huelva).

Cascada Pego do Infierno | iStock

¿Cómo llegar a la Cascada Pego do Infierno?

Si vas desde el centro de Tavira se tarda tan solo 13 minutos en coche y puedes dejarlo en el aparcamiento de Pego do Inferno. A partir de ahí se continúa la ruta a pie y el trayecto total no supera los 500 metros.

¿Por qué se llama así?

Cuenta la leyenda que la cascada, que en español significa 'Abismo del infierno', se llama así porque hace muchos años un carruaje se despeñó por la cascada y jamás se encontraron los cuerpos de las personas que iban en él y tampoco de los animales, a pesar de las inmersiones de los buzos en sus aguas.

...

Seguro que te interesa....

Las mejores playas de España para aparcar con el coche