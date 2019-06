Buceo en barreras de coral a apenas 8 km de Sidney

Lo complicado, es llegar a Sidney, no tanto por la falta de opciones como por el tiempo de vuelo. Pero, una vez en la capital económica de Australia, apenas deberemos movernos unos minutos para poder disfrutar de una magnífica zona de coral donde bucear o hacer snorkel. Y es que a apenas ocho kilómetros del centro empresarial se encuentra unos de esos rincones en los que la naturaleza parece no haberse enterado de que hay un animal llamado 'ser humano' que la esquilma. Se trata de los canales rocosos de Clovelly y los alrededores de la bahía de Gordon, una zona en cuyas aguas se pueden admirar meros azules, chovas, pargos, palometas, águilas marinas, sepias gigantes y rodaballos, entre otras especies. Además, gracias a su orografía, con pequeños entrantes en forma de miniplayas encajadas entre pequeñas elevaciones, se trata de lugares resguardados y que crean un maravilloso efecto de aguas turquesas. La profundidad no llega nunca a superar los 15 metros en buena parte de la zona, por lo que es perfecta tanto para bautismos como para aquellos que aún no se fíen de su experiencia bajo el agua. De hecho, es posible incluso realizar una inmersión nocturna. Son las más demandadas, ya que es de noche cuando se pueden ver a grandes ejemplares tan cerca de la costa, incluyendo a algunos de los tiburones más impresionantes del mar. Eso sí, con cuidado. Es un ambiente diferente al que podemos encontrar en Sharks Point, en el extremo norte de la zona, que, cómo no, es el lugar preferido para los surferos, aunque quizás no el mejor para hacer una inmersión con oxígeno. Eso sí, para tranquilas, las piscinas que hay en torno a la playa, generada tras las remodelaciones que tuvo la orografía costera de Clovelly y que permiten chapotear junto a la entrada del brazo de mar antes de llegar a la playa en sí. Y todo ello, a un tiro de piedra de las tiendas, restaurantes y clubes de vanguardia del centro de Sidney. ¿Alguien de más?