Brasil está de actualidad viajera: por su Carnaval y porque es el país invitado en FITUR 2025

La próxima semana podrás dar la vuelta al mundo, de stand en stand, sin salir de Madrid, en IFEMA, en un nueva edición de una de las ferias del turismo más importantes del mundo: FITUR. Una de las cosas que descubrirás en FITUR 2025 es que Brasil está de moda, lo está porque es el país invitado en 2025 y por tanto se hará notar más que el resto no solo en su stand en la feria sino a través de diferentes eventos que se celebrarán en Madrid y lo está (de moda) porque si hay un país al que todos miramos cuando se acerca el Carnaval ese es, sin duda, Brasil ¿o acaso conoces un Carnaval más emblemático que el de Río de Janeiro? (Hay otros lugares la mar de carnavaleros, es cierto ¿cómo no recordar Venecia? O incluso otros más cercanos como el de Tenerife o el de Cádiz pero el de Río de Janeiro es… otra historia, una historia que pone Brasil de moda cada año).

Más allá de que sea protagonista en FITUR o en que su Carnaval sea el más espectacular del mundo ¿qué nos hace afirmar, sin temor a equivocarnos, que Brasil está de moda? Un dato que se nos antoja incontestable: es uno de los destinos del mundo cuyo sector turístico crece año a año, que cada año recibe más turistas que el anterior, sin ir más lejos en el tiempo que hasta el año pasado: de enero a octubre de 2024 Brasil recibió un 13% más de turistas internacionales que en el año anterior. Un crecimiento tan notable y constante no puede deberse solo a su emblemático Carnaval…

Si quieres ahondar un poco y descubrir algo de tanto como tiene Brasil que ofrecer antes de cruzar el charco para descubrirlo personalmente, no tendrás una ocasión mejor que la que te brinda FITUR: el stand de Brasil no solo ofrecerá información acerca de las regiones turísticas del país sino también información de lo más interesante para viajeros empedernidos: las aerolíneas, operadores y las cadenas hoteleras más importantes del país también estarán ahí.

Lo cierto es que no nos sorprende que Brasil esté de moda, lo que nos preocupa es cuán difícil es decidir qué lugares de Brasil visitar porque en un viaje de una semana o 10 días es imposible recorrerlos todos: ¿las playas de Río (Copacabana, Ipanema…) o el Pan de Azúcar y su famoso Cristo? ¿El Amazonas o las cataratas de Iguazú? ¿Sao Paulo o Brasilia? … Eso así, sin pasarnos todavía por el stand de Brasil en FITUR porque, una vez lo hagamos, no tendremos respuestas sino más preguntas. Claro que habrá que decidirse y si eres un amante del Carnaval seguro que no te costará mucho hacerlo.

Desfile del grupo especial en el Sambódromo de Río de Janeiro | By Fernando Frazão/Agência Brasil - http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/foto/2014-03/ultimo-dia-de-desfile-do-grupo-especial-no-rio?id=906222, CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47101809

El Carnaval de Río de Janeiro es, para empezar, una fiesta histórica que se viene celebrando desde principios del S.XVIII, pasa por ser el Carnaval más grande del mundo (un dato objetivo) y también el más colorista, bailón y divertido (datos subjetivos… pero difícilmente cuestionables); este año la Semana Santa cae tarde así que el Carnaval también se hará esperar, empezará el 28 de febrero y no terminará hasta el 8 de marzo ¿será este el año en el que te conviertas en uno más de los 2 millones de personas que toman las calles de Río durante la semana del Carnaval? Si es así a ti más que a nadie te sobran los motivos para visitar el stand de Brasil en FITUR porque, como seguro que ya sabes, los festejos carnavaleros de Río no se limitan a su semana grande, comienzan en realidad antes de que esa semana deslumbre al mundo y continuan incluso un poco más allá de ella, ahora bien ¿quieres saber cuáles son y cuándo tendrán lugar los momentos estelares del Carnaval de Río?

El 28 de febrero y el 1 de marzo (viernes y sábado) empiezan los desfiles de las escuelas de samba más discretas (si es que alguna lo es…); el 2 de marzo, por la noche, es el turno de las escuelas de samba más emblemáticas, serán ellas las que tomen ese día el famoso sambódromo y volverán a hacerlo tanto el día 3 como el día 4; ese día, el martes día 4, se desvelará además la escuela de samba ganadora del Carnaval de 2025. El 8 de marzo, sábado, serán las escuelas ganadoras las que se darán cita en el sambódromo para poner un broche de oro a la semana grande del Carnaval de Rio.