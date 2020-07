El Festival del Cine Musical de Viena es probablemente el acontecimiento del verano de la ciudad, por no decir del país, se trata de un evento que se celebra al aire libre y en el que podrás disfrutar de magníficas proyecciones musicales y también descubrir la rica gastronomía local.

Respecto a otros años el gran cambio es el control de aforos, de hecho se recomienda hacer reserva, algo que no te costará nada porque el acceso a las proyecciones y a los espacios del festival es totalmente gratuito; si caes en Viena sin reserva previa puedes acercarte igualmente a Ratausplatz, centro neurálgico de las celebraciones, porque si no han sido reservadas todas las plazas, se dará acceso, por estricto orden de llegada, a quienes se acerquen sin reserva previa.

Así será la entrada a la zona para comer en 2020 | Imagen cortesía de © Stadt Wien Marketing/Georg Krewenka

500 serán los espectadores que podrán disfrutar de veladas musicales de ballet, jazz y pop en Ratausplatz (500 cada velada, claro; en ediciones anteriores el aforo era de 2.500 personas); quienes quieran vivir intensamente la proyección deben reservar los palcos más cercanos a la pantalla (son palcos para 2 o 4 personas) y quienes prefieran pasar una velada más distendida degustando delicias locales algiempo que disfrutan la película, deben optar por los palcos un poco más alejados de la pantalla.

El programa musical de este evento no puede ser más diverso y atractivo: de Bethoveen a Avicii o Take That pasando por Franz Lehár, Franco Zefirelli o Aretha Franklin entre otros grandes de la música clásica, el jazz y el pop.

Imagen del Festival de Cine Musical 2019 | Imagen cortesía de © Stadt Wien Marketing

Además, como no solo de música vive el hombre, habrá una zona de restauración cercana a la de proyecciones que igualente dará servicio a 500 personas desde las 11 de la mañana y hasta las 12 de la noche, dado que las proyecciones no comienzan hasta que cae el sol, tendrás tiempo de descubrir la gastronomía vienesa antes de disfrutar del cine musical al aire libre en una de las ciudades más bellas de Europa.

Si visitas Viena antes del 6 de septiembre, día de la clausura de este histórico festival que celebra este año su edición número 30, no dejes de consultar el programa y hacer tu reserva, el Festival del Cine Musical de verano y Viena no te defraudará.

Más información: Festival de Cine Musical de Viena.