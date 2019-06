Berlín lo tiene todo

Berlín es una de las ciudades más punteras de Europa, centro creativo y cultural en constante movimiento. Podemos empezar por el monumento más famoso de la ciudad, la Puerta de Brandenburgo, símbolo inequívoco de Berlín. Aquí está el inicio del parque Tiergarten y de la Avenida del 17 de junio, y muy cerca hay otros lugares de interés como el Reichstagse, el parlamento alemán, o la Columna de la Victoria.

La columna de la Victoria es un faro desde el que se puede disfrutar de unas fabulosas vistas tras subir una escalera de caracol de 265 escalones Y el parlamento alemán, el Reichstagse, es uno de los must cuando visitas la ciudad. Tiene un restaurante en la parte de arriba, el restaurante Käfer, en el que es imprescindible reserva, y una terraza en la cúpula abierta diariamente de 8 a 24hs. Si tienes reserva para comer o cenar puedes subir directamente, y si no, hay que acercarse al centro de visitantes para solicitar una entrada o reservar con antelación por internet. La vista de Berlín desde la terraza del Parlamento es una de las más bonitas de la ciudad.

La Fernsehturm se ve desde lejos, la torre de 368 metros de altura no pasa desapercibida, es el edificio más alto de Berlín. Construida en los años 60, ofrece unas panorámicas únicas de 360° de la ciudad. La Fernsehturm está situada en la Alexanderplatz, el centro de la antigua Berlín Este.

No dejes de visitar en la Plaza Potsdamer el Monumento del Holocausto, una escultura homenaje a base de bloques de hormigón dispuestos en filas y llegando a diferentes alturas sobre un terreno irregular. Entrar en este laberinto es sentir como sentían los hombres y mujeres que sufrieron la violencia de la persecución y la muerte, es no saber que te espera a la vuelta de cada bloque, la incertidumbre de no conocer por donde vas a poder salir, enfrentarte a un pasado que jamás debió de ocurrir. Impresionante.

En la ciudad hay más de 200 museos, los principales concentrados en la zona de la antigua Berlín Oriental llamada la Isla de los Museos. No puedes dejar de visitar algunos de los más famosos como el impresionante Museo de Pérgamo que impacta por las maravillas que esconde en su interior, como edificios a tamaño original reconstruidos como el altar de Pérgamo, la Puerta de Ishtar de Babilonia o la puerta del mercado de Mileto, formados por partes tomadas de las excavaciones originarias. Maravillas que fueron desmontadas y escondidas al final de la guerra para evitar su destrucción.

Detrás de la Isla de los Museos se extiende Mitte, el centro neurálgico del Este. Es el antiguo barrio judío, transformado ahora en el distrito más bohemio de la ciudad. Aquí encontrarás muchos restaurantes y galerías de arte. Edificios históricos como el Hackesche Hófen, un edificio de 1905, con su laberinto de patios decorados con azulejos de principios de siglo es una de las visitas obligatorias. Más allá, en las callejuelas de Mitte casas neoclásicas con pequeños jardines escondidos e iglesias que aún conservan agujeros de bala de la guerra. Este barrio es también el centro de la vida nocturna.

Y no puedes irte de Berlín sin pasar por Checkpoint Charlie, una de las visitas favoritas. Junto al antiguo puesto de control del ejército norteamericano, este museo muestra el rosario de intentos de fuga de los berlineses del Este soviético al Oeste capitalista. Merece la pena ver cómo fue aquella época, y acercarnos a la historia más trágica de la ciudad.

Los últimos vestigios del muro para nostálgicos se encuentran en East Side Gallery, en la zona de Friedrichshein. Un recuerdo de 1.316 metros en Mühlenstrasse hoy convertido en la mayor galería al aire libre del mundo y uno de los testimonios más interesantes de arte urbano.

El monumento conmemorativo del Muro de Berlín se encuentra en la Bernauer Strasse, entre los distritos de Wedding y Mitte. Y aquí hay un monumento a las víctimas de la división, un centro de documentación y la Capilla de la Reconciliación. Aun se pueden ver hoy las fortificaciones fronterizas gracias a una sección preservada del muro con una torre de vigilancia.

Otra visita interesante es la iglesia de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, esta Iglesia Memorial es una iglesia evangélica luterana conocida también como iglesia del recuerdo. Se construyó en memoria del emperador Wilhelm. Y este templo neorrománico con sus cinco torres no se salvó de los ataques aliados a la capital alemana. Se decidió conservar esta iglesia como recuerdo de la inutilidad de la guerra. La iglesia, y la plaza Breitscheidplatz en la que se ubica, son uno de los pocos lugares que quedan en Berlín que nos llevan a la época de la II Guerra Mundial. Oscura por las llamas, salvada in extremis del derrumbe, se ha convertido en un recordatorio de lo que nunca debió ocurrir.

También merece la pena acercarse a la Catedral de Berlín, conocida como la iglesia más bella de la ciudad, la Berliner Dom, es el templo de la Iglesia Evangélica en Alemania.

Y volvamos al presente, no hay que dejar de ir a la Potsdamer Platz, centro de la ciudad antes de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser tierra de nadie en 1945. Hoy en día, el Sony Center, los rascacielos y las innumerables tiendas son los protagonistas de esta plaza. Hoy en día, la Potsdamer Platz uno de los lugares imprescindibles.

