Belfast, nueva ciudad de la música

The Cors, Enya, Cranberries, U2 y por supuesto Van Morrison entre otros grupos y músicos han puesto a Irlanda del Norte en el mundo musical del S.XX y XXI; en particular la ciudad de Belfast se ha convertido en algo así como el centro cultural de Irlanda y compite con las ciudades inglesas más potentes en lo que ha oferta cultural ligada a la música se refiere como Manchester, Liverpool o la mismísima capital, Londres; todo ello gracias a su rica oferta de festivales de música, locales con música en vivo, conciertos, teatros…

Ese ambiente cultural al calor de la música es lo que ha hecho que Belfast sea reconocida ahora como Ciudad de la Música por la UNESCO; solo 59 ciudades en todo el mundo cuentan con este reconocimiento.

Música tradicional irlandesa | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda del Norte

La romance de Belfast con la música no ha sido un amor a primera vista ni al segundo acorde, mucho menos una affair pasajero o un amor de verano, ha sido una relación cuidada desde sus inicios, alimentada nota a nota y acorde a acorde hasta llegar a convertirse en una ciudad que no se entiende sin la música, que es un destino deseado por los músicos no solo para tocar en ella sino para quedarse y una ciudad, además, con todo un plan de futuro para atraer el talento musical y alentarlo.

¿Qué es lo que no puedes perderte si visitas Belfast como amante de la música? Uno de los lugares más visitados es el Oh Yeah Music Center, un centro creativo para músicos en un antiguo almacén de whisky que cuenta con un parte de exposición en la que descubrirás quienes han sido los mejores DJs, bandas y cantantes salidos de Belfast (Snow Patrol, Thin Lizzy, The Undertones, Foy Vance, Ryan McMullan, Two Door Cinema Club y por supuesto el icónico Van Morrison, hoy Sir).

Otro imperdible para un amante de la música en Belfast es la Ruta de la Música Tradicional que empieza en el bar The Dirty Onion (en El Barrio de la Catedral) y te llevará por diferentes bares y lugares en los que escucharás música tradicional irlandesa; el Centro de Visitantes de EastSide es también un lugar interesante para acercarse a la historia de la música en Belfast porque, además, está muy cerca de la casa en la que creció Van Morrison y algo que no puedes dejar de hacer es seguir los pasos de Van Morrison en Belfast.

Ulster Hall | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda del Norte

El Cultúrlann es el centro neurálgico de las artes y el gaélico en Belfast Occidental, aquí confluyen la música tradicional y contemporánea y ambas con la poesía por eso es un lugar magnífico para acercarte al espíritu cultural de la ciudad.

¿Más lugares musicales de Belfast? El SSE Arena que suele ser el escenario de los grandes conciertos internacionales, el Empire Music Hall de Belfast o el Limelight donde hay actuaciones en directo todas las semanas y por supuesto el Ulster Hall, que es el lugar donde Led Zeppelin tocó por primera vez Stairway to Heaven.