Batumi, arquitectura postmoderna en el Caúcaso

Durante los años de la Unión Soviética, la República de Georgia era todo un destino paradisiáco para los que se podían permitir unas vacaciones de playa en el Bloque del Este. No solo estamos ante uno de los países con mejor y más variada gastronomía de la zona, sino, además, cuenta con una hermosa costa a orillas del mar Negro con ciudades que viven por y para el turismo como Batumi. La antigua Batumi recuerda, salvando las distancias, a Florida, por sus casas bajas, sus avenidas amplias, su colorido, sus playas... pero los últimos años ha sufrido un desarrollo arquitectónico sin precedentes que la han convertido, además de por su costa, en todo un destino que hay que visitar. Especialmente por los diferentes rascacielos que han elevado su 'skyline', torres singulares que, si bien no se ajustan a los cánones clásicos de la sobriedad, llaman muchísimo la atención. Exageradas, muy altas, con grandes dorados y relojes... Sus torres son una mezcla de grandiosidad soviética, histrionismo asiático y lujo árabe. Toda una mezcla que nos deja boquiabiertos. Una noria dorada domina permite dominar la ciudad, considerada el nuevo Monte Carlo del mar Negro por sus casinos y fuentes tipo Las Vegas. Aquí acuden muchos turcos a jugar, ya que en su país lo tienen prohibido. De paso, ven de noche una ciudad iluminada con mil luces fluorescentes de todos los colores, como un gran Strip. Además, no podemos dejar de ir en una visita a este rincón del Caúcaso a su Jardín Botánico, fundado en 1912 y con 120 hectáreas de jardines, divididos en nueve zonas geográficas y con más de 5.000 especies. O la Fortaleza de Gonio (siglo I d.C.), antiguo asentamiento Bizantino ocupado también por otomanos y que dice la leyenda que fue aquí donde reposa el vellocino de oro. Con alrededor de 180.000 habitantes, Batumi es una ciudad en la que no faltan hoteles de gran lujo ni restaurantes en los que deleitarse con platos como el Jachapuri (considerada la 'pizza' georgiana, pero que se trata de una masa de harina rellena de queso y que se puede pedir, además, con un huevo cuajado al horno sobre ella, deliciosa) o el Jinkali (una especie de saquitos de pasta de trigo rellenos de carne y verduras y cuyo jugo se sorbe antes de comerlo). Torres, gastronomía, playas e historia. Cóctel único en un destino poco conocido para el turista español.