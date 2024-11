Así celebra Berlín el 35 aniversario de la caída del muro

En Berlín no olvidan que durante años -desde 1961 hasta 1989- vivieron divididos por un muro, un muro que no podían cruzar; tanto es así que un centenar de personas murieron al intentarlo; la ciudad dividida no era el Berlín actual pero la memoria de aquel tiempo permanece viva especialmente al llegar el mes de noviembre y celebrar, cada año, el aniversario de la feliz caída del muro.

Fue el 9 de noviembre de 1989 cuando cayó el muro de Berlín y con el la Guerra Fría entre el Este y el Oeste; para celebrar el 35 aniversario de aquel importante evento en Berlín no han escatimado exposiciones ni visitas guiadas a lo largo de la que fue durante años una terrible franja fronteriza en el corazón de la ciudad alemana.

Berlines cruzan el Muro en 1989 junto a la Puerta de Brandeburgo | De SSGT F. Lee Corkran - DoD photo, USA, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1133979

Entre los eventos que celebran este aniversario hay uno que destaca sobre los demás: se expondrá una serie de carteles a lo largo del antiguo trazado del muro, carteles que retratan la resistencia frente al régimen de la RDA que era el que había levantado el muro y lo vigilaba celosamente; será una colorida exposición efímera, pues solo se podrá ver los días 8 y 9 de noviembre, y se extenderá a lo largo de 4 kilómetros que antes ocupaba el muro (desde del edificio Axel Springer y hasta la Hamburger Bahnhof). Esta exposición ha sido organizada y creada por un elevado número de personas que han participado en diferentes talleres organizados en la ciudad alrededor de la llamada Revolución Pacífica de 1989 que acabó derribando el muro.

Claro que no solo se trata de recordar la vida antes del muro, también después porque la reconstrucción de la ciudad como una en lugar de dos (o una partida por la mitad) también merece celebrarse y por eso se ha organizado además una exposición fotográfica y una instalación musical que refleja como era la vida en los años 90 en la RDA. Estas dos actividades forman parte de la Berlin Science Week que se celebra del 7 al 10 de noviembre y que no puede ser ajena a un aniversario tan importante para la ciudad como el de la caída del muro.

Sección del Muro de Berlín | Pixabay

Habrá exposiciones, talleres y visitas guiadas alrededor de este 35 aniversario pero, si no puedes visitar Berlín estos días, no te lo perderás todo porque la ciudad mantiene viva la memoria de lo que sucedió durante todo el año y algunas de estas exposiciones son permanentes: 1961 bis 1989. The Berlin Wall en Gedenkstätte Berline Mauer es una de ellas, How Enemies Became Friends en el Alliierten Museum y Love Letters todo City en el Urban Nation Museum for Urban Comtemporary Art son un par más.

No tienes más que revisar la agenda del 35 aniversario de la caída del muro de Berlín para ver qué sucederá en la ciudad coincidiendo con las fechas de tu viaje (puedes hacerlo aquí).