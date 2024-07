Apeninos Tosco-Emilianos, el secreto mejor guardado de la Toscana

De los Apeninos a los Andes… no, no vamos a recomendarte que te pongas mustio y sigas los pasos de Marco tras su madre sino que te quedes en los Apeninos, la cordillera que recorre la Toscana y nos ofrece un paisaje de escándalo en el que disfrutar, también, del turismo activo; si eres de los que cuando llega el verano no ve el momento de volver a casa ni de quedarse quieto, en los Apeninos Tosco-Emilianos te sentirás en tu ambiente.

Y es que esta cordillera es escarpada y recorre la península italiana pasando por la Toscana, que es el tramo que nos interesa ¿por qué? Porque aquí está el Parque Nacional de los Apeninos Tosco-Emilianos : 22 mil hectáreas de bosques en los que podrás disfrutar de rutas de senderismo, de la escalada, de las rutas en bicicleta e incluso de los deportes acuáticos porque los ríos que atraviesan esta cordillera con también aptos para la diversión refrescante del verano.

Tres son las zonas que te recomendamos de este Parque Nacional italiano, de los Apeninos a su paso por la Toscana: las Montañas de Pistola, el Valle del Serchio y Lunigiana; a continuación te contamos algunas cosas de estos tres grandes espacios naturales para que elijas el que mejor encaje con tu ánimo viajero y aventurero.

Montaña de Pistoia | Imagen de Alice Russolo, cortesía de Promozione Turistica Toscana

Las Montañas de Pistoia

Pistoia está cerca de Florencia y es una ciudad famosa por sus imponentes iglesias lo que, combinado con las montañas del mismo nombre que rodean esta localidad, la convierten en un destino atractivo a rabiar; atractivo por sus espectaculares paisajes que se pueden recorrer gracias a una gran red de senderos en la que podrás trazar rutas con diferentes niveles de dificultad.

En invierno deportes de nieve, en verano senderismo, ciclismo de montaña, trekking e incluso rutas guiadas para conocer la zona al detalle.

Lunigiana Bike Area | Imagen cortesía de Promozione Turistica Toscana

Valle del Serchio y Lunigiana

Este valle es pura diversión y relax (no creas que se trata de propuestas contradictorias, hay tiempo para todo): tirolina, yoga en el bosque, masajes en en entorno natural, rutas en kayak, ciclismo de montaña… Además en esta zona descubrirás también un importante patrimonio artístico representado por torres y fortalezas medievales que se mezclan con antiguas iglesias, museos y otros edificios históricos.

Vía Francígena | Imagen de Enrico Caracciolo, cortesía de Promozione Turistica Toscana

Lunigiana

Es el gran valle del norte de la Toscana, famoso por sus colinas agrícolas y boscosas y rodeado de montañas; la histórica Vía Francígena cruza esta zona y nos lleva a pueblos fortificados en los que descubrimos castillos e imponentes iglesias parroquiales ¿el pueblo más bonito de la zona? Molinello, tierra entre dos ríos, un lugar en el que podrás caminar entre dos cursos de agua, un recorrido fluvial sin par.