5 anticafés donde todo es gratis, menos tu tiempo

Crece la moda en todo el mundo y parece que no va a parar. Y es que a veces te sientas en el bar y se te pasan las horas escribiendo. O necesitas un lugar para relajarte leyendo un gran libro pero no por eso quieres consumir algo a cada rato. Y mejor, cuando viajas y buscas ese momento de relax para disfrutar de las fotos tomadas, organizar las próximas rutas y hasta tener esa charla-reencuentro con conocidos locales... Es el momento de decir "Camarero, ¡quiero un anticafé!" Son cafeterías donde lo que pagas no es lo que consumes, sino el tiempo que pasas en ellas. Esta historia nació en Rusia, un poco para volver a las raíces cuando se juntaban los universitarios a discutir durante noches enteras sobre sus cuestiones. Otro poco para tener un espacio abierto y salir de la oficina-casa de vez en cuando. Y otro poco más, para reunir a los amigos y quedarse toda una tarde en el living de casa sin estar en la casa de ninguno. La propuesta básicamente es utilizar el espacio como más lo necesites disfrutando de la gastronomía local, un buen café, llevando tu propia comida o hasta pidiendo un delivery justo a tu mesa. Porque aquí lo que importa no es lo que hagas, sino el tiempo que te lleva hacerlo. Durante el día, los anticafés se convierten en el despacho de miles de independientes que además de ver su pantalla, necesitan ver gente. Y es que son como minioficinas con todo lo necesario para trabajar: wifi, impresoras, scanners, proyectores si organizas una reunión y hasta sala de conferencias para presentar un producto. Si viajas por negocios, es una gran alternativa para vivir la ciudad sin abandonar tu proyecto. Por la noche, la tendencia es utilizar el espacio como club social. Cada uno te ofrecerá un calendario de eventos que puedes aprovechar, desde charlas y cursos, hasta un mini cine para ver tu peli cómodamente sentado en el sofá. Los anticafés o café por horas, son la nueva tendencia que gana adeptos por todo el mundo. Y aquí va nuestra selección de los 5 más característicos de Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania.