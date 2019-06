Ya estamos en otoño, una de las estaciones más románticas y bonitas del año. Los parques y jardines de todas las ciudades adquieren ese toque de color rojo, marrón y ocre tan característico y las hojas caídas cubren los senderos. Una época en la que nuevas sensaciones nos esperan en una de las ciudades más apasionantes del mundo. La ciudad de Nueva York nos invita a pasear por sus jardines y sus barrios más pintorescos, y a recorrer sus más de 120 kilómetros de carriles para bicicletas.

Si todavía no conoces la ciudad de los rascacielos, este es un momento mágico para hacerlo, especialmente en pareja. Todo se llena de romanticismo y es que siempre hay algo especial en otoño en la ciudad de Nueva York.

Prepárate para disfrutar de los mejores eventos gratuitos al aire libre de las mejores excursiones a los lugares más inusuales, y para disfrutar del olor y los colores de sus maravillosos parques.

En Manhattan, Central Park es sin duda alguna el mejor escenario. Y como en la ciudad lo saben, el Central Park Conservancy ofrece diferentes maneras de aprovechar al máximo este parque con tours guiados y también te da las mejores ideas para disfrutar del otoño como dar un paseo en una góndola veneciana bajo el manto dorado de las hok¡jas, alquilar un bote de remos o cenar a la orilla del lago en el Central Park Boathouse Sail the Park cuenta con barcos de vela que son ya una tradición que se remonta a más de 140 años.

En la parte oeste de Manhattan, Friends of the High Line ofrece también diferentes tours a lo largo del recorrido del High Line inspirados en el otoño, como Wildlife Tour y Garden Tour, para ver la diversidad de los colores de la temporada. Y no dejes después de acercarte hasta Chelsea Market, con una de las mejores ofertas gastronómicas de la ciudad.

Y por si no lo sabías, puedes embarcarte en una aventura sobre el rio en El Bronx. Bronx River Alliance ofrece durante el otoño excursiones a remo, además de en bicicleta y rutas a pie a lo largo de los 7 kilómetros del Bronx River, incluyendo el Full River Paddle el día 15 de octubre, y el paseo en bicicleta anual en El Bronx el 23 de octubre.

El New York Botanical Garden presenta Aki Matsuri, una Celebración de Otoño Japonesa los días 15 y 16 de octubre, con una colección histórica de hojas de arce de todo el mundo y nuevos cultivos japoneses, así como paseos por la naturaleza, demostraciones de cocina y actividades propias de la estación.

Wave Hill es una de esas joyas escondidas que pocos conocen. Y un lugar ideal en el que dar paseos otoñales en octubre y noviembre, además de celebrar el Harvest Weekend los días 19 y 20 de noviembre, con paseos por los jardines, organizar talleres de cestas de cosecha y cocinar deliciosos pasteles de calabaza, todo lo que puedas necesitar para preparar un Halloween muy especial.

Los parques de la ciudad de Nueva York ofrecen en esta época eventos gratuitos como por ejemplo el Van Cortlandt Nature Center que invita a los visitantes a dar paseos para descubrir aves los sábados de octubre y noviembre. Mientras que el Bartow-Pell Mansion Museum en Pelham Bay Park mostrará su dinámica exhibición de esculturas al aire libre en una zona ajardinada de la mansión hasta principios de noviembre

En Brooklyn además de impresionantes vistas del sky line de Manhattan, encontrarás parques históricos, además de infinidad de maneras de disfrutar del buen clima en otoño. Únete como un auténtico neoyorquino al Get Up and Ride con tours como el Classic Bike Tour y el Brooklyn Sunset Tour ambos en bicicleta. También puedes alquilar una CitiBike y disfrutar de los sinuosos senderos de Prospect Park y del emblemático skyline desde el Brooklyn Bridge Park.

En el distrito de Queens el otoño se combina con la historia. Únete a Bike New York el 30 de octubre para el World’s Fair Bike Tour, que te permitirá conocer estructuras fascinantes construidas para la Exposición Mundial de 1964 mientras descubrimos Flushing Meadows Corona Park en bicicleta. Y si viajas con los más pequeños, en Queens County Farm Museum, hay un laberinto de maíz lleno de pistas y puzles que hay que resolver Amazing Maize, música, juegos, manualidades y mucho más en el Fall Festival at Forest Park el 15 de octubre.

Staten Island ofrece muchas oportunidades para combinar la aventura al aire libre con actividades otoñales. Historic Richmondtown presenta su Great American Harvest Fest el 23 de octubre una tradición que celebra las antiguas costumbres de la América del siglo XIX con la fabricación de velas y un servicio de transporte gratuito a Decker Farms para cosechar de la calabaza

La joya escondida de la ciudad es Greenbelt que destaca como parte de Cititrek’s Forever Wild Greenbelt Tour, una gran manera para ser testigo de la impresionante caída de las hojas y aprender acerca de la importancia del Greenbelt en el medio ambiente de la ciudad. Situado en Greenbelt se encuentra Willowbrook Park, hogar de The Carousel perfecto para los niños, así como el Festival Anual de Calabaza. La ciudad de Nueva York, vive el otoño en los cinco distritos, al aire libre, disfrútalo.