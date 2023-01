Alicante, la ciudad más deseada de España para viajar en 2023

Recientemente os contábamos que Zamora había aparecido en la lista 'Best Places To Go', como uno de los destinos internacionales de visita obligada en 2023. Y ahora queremos contaros que Alicante es la ciudad más deseada por los españoles para viajar este año, según el portal de alquileres vacacionales Airbnb.

Málaga se coloca en el segundo escalón del podio de las principales ciudades nacionales que prefieren los españoles para planificar los viajes de 2023. En tercer lugar del ranking aparece Barcelona.

Playa del Moraig (Alicante) | iStock

Este ranking se cierra con un top 10 que conforman Cádiz, Valencia, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Sevilla y San Sebastián. A nivel internacional están, en orden, Ámsterdam, Londres, Lisboa, Venecia, Buenos Aires, Berlín, Dublín, Roma, Oporto y París.

Airbnb explica que sus datos "se basan en las búsquedas a destinos domésticos realizadas entre el primer y el tercer trimestre de 2022 para futuras estancias en 2023" y, además, explica que está viviendo una importante "aceleración de la ya existente tendencia de viajes sostenibles y descentralizados en Airbnb Europa", impulsada principalmente por huéspedes europeos.

Por si no fuera poco, Málaga también se posiciona como el principal viaje deseado por los ciudadanos extranjeros en 2023, además de como "destino ideal para trabajadores en remoto".