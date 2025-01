Algunas fiestas, más allá de la de Reyes Magos, que podemos disfrutar en enero

Enero es más fiestero de lo que lo parece, por supuesto el día 1 y el 6 son fiestas de gozar y celebrar porque empieza el año y vienen los Reyes Magos y aunque, frente a estas dos grandes fiestas, cabe que las que siguen te parezcan menores, no lo son tanto y, además, cualquier excusa es buena para festejar ¿no crees?

Es verdad que entre el 6 y el 17 de enero no hay mucha fiesta pero no es menos cierto que casi es de agradecer un descanso tras el trajín navideño, ahora bien, del 17 de enero en adelante quien no sale de fiesta es porque no quiere: el día 17 nos tocará elegir fiesta salvo que tengamos el don de la ubicuidad, es decir, el de estar en varios sitios a un tiempo y a la vez: se celebra la fiesta de San Antón, patrón de los animales, con especial tradición en Madrid; también en San Bartolomé de Pinares, en Ávila, y en Villar del Rey, en Badajoz donde se celebra la tradicional Fiesta de Las Luminarias. El fin de semana más cercano al 17 de enero se celebra La Encamisada de Estercuel, en la provincia de Teruel, una fiesta en la que hombres y caballos desfilan por las calles de la localidad iluminadas con antorchas en honor a San Antón.

Fiestas de San Antón, Madrid | Imagen cortesía de Turismo del Ayuntamiento de Madrid

¿Más fiestas? ¡Vaya si las hay! El día 20 de enero se celebra la fiesta de San Sebastián; los lugares más recomendados para disfrutarlas son la propia ciudad de San Sebastián y Azpeitia en el País Vasco (en ambos casos con tamborrada incluida) y también Palma de Mallorca, donde se encienden hogueras. El 22 de enero se celebran en Valencia las Fiestas de San Vicente Mártir y al día siguiente, el 23 de enero, las de San Ildefonso en Toledo.

Y por si todo esto fuera poco, a lo largo del mes de enero en Agramón, provincia de Albacete, comienzan a preparar su Semana Santa y se realizan ya tamborradas para ir preparándose para las que están por venir cuando llegue de verdad la Semana Santa; además tanto en localidades del Pirineo aragonés como del catalán se celebran fiestas patronales así que si vas a esquiar, también podrás gozar de las fiestas.

Tambor Mayor. Tamborrada de San Sebastián | De Ebaki - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74564636

Todo esto sin salir de España porque, si te animas a viajar en enero, disfrutarás todavía de más fiestas: