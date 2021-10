Xitang, un pueblo chino de canales y puentes que pasa por ser uno de los más bonitos del mundo

Cuando pensamos en ciudades con canales tendemos a pensar en la italiana Venecia pero lo cierto es que hay más pueblos y ciudades en el mundo que tienen canales por calles y uno de ellos es Xitang y está en China ¿por qué lo recordamos hoy? Porque pasa por ser uno de los pueblos más bonitos del mundo y es, de hecho, una visita casi obligada si viajas a China.

Cabe empezar por decir que Xitang no es el único pueblo con canales de China; Zhouzhuang, también llamada la Venecia de Oriente, es muy popular, de ahí que hoy dediquemos nuestra atención a Xitang, menos conocida y menos visitada pero no por ello menos espectacular.

Xitang | Pixabay

Xitang está en la provincia china de Zheijiang y a poco más de una hora en coche o en autobús de Shanghái; se trata de una ciudad dividida por los canales de 9 ríos difrentes, algo que la haría difícil de recorrer sino fuera porque cuenta como más de 100 puentes que nos permiten recorrerla a pie sin necesidad de estar navegando constantemente por sus canales; además son precisamente sus canales y sobre todo sus puentes lo que hace que Xitang ofrezca una estampa tan peculiar e inolvidable. No busques armonía arquitectónica entre los puentes, fueron construidos en diferentes épocas y con diferentes estilos y es en su conjunto más que en cada uno de ellos donde reside su encanto.

Xitang | Pixabay

Xitang, además de ser famosa por sus canales y sus puentes, lo es por los aleros de los tejados de las casas, unos aleros que son más largos de lo habitual ¿por qué? porque así protegen a los habitantes del pueblo de la lluvia y del sol; también te llamarán la atención las calles que discurren bajo esos aleros porque algunas son, más que calles, callejuelas estrechas por las que apenas caben dos personas.

Una vez has descubierto los canales, los puentes y los aleros de los tejados, cuando ya te has perdido por las calles y callejuelas de la ciudad e incluso te has ubicado por fin, llega el momento de fijarte en las mansiones, templos y museos de Xitang e incluso de visitar alguno de ellos. Ahora bien, no te entretengas...

Xitang | Pixabay

Y es que una de las cosas que no puedes dejar de hacer en Xitang es navegar por sus canales en una de las góndolas que los recorren a diario al atardecer, cuando ya se encienden los farolillos rojos de las calles de la ciudad; dicen que la experiencia es incluso más espectacular que la de navegar los canales de Venecia.