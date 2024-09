Del 6 al 15 de septiembre Malta celebra su festival Pride 2024

Malta pasa por ser uno de los mejores destinos LGBTQ+ del mundo, tanto es así que en 2023 la isla fue capital del EuroPride2023 y, aunque este evento cambia de ciudad cada año, (de hecho en 2024 se celebró en la ciudad griega de Tesalónica en el mes de junio), en Malta quieren mantener viva la espectacular fiesta que celebraron en su edición del pasado año y lo harán celebrando el festival Malta Pride 2024 durante una semana entera, en la propia isla de Malta y también en la de Gozo: del 6 al 15 de septiembre.

La fiesta empieza con el Opening Night el 6 de septiembre en Malta; el día 7 la fiesta sigue en la isla de Gozo donde se celebrará la Gozo Pride March, una marcha por la diversidad y la inclusión tras la que llegará el After Party (más música y más fiesta). ¿Más eventos importante del festival Pride 2024? Los hay: el primero será el 11 de septiembre porque ese día, en la Out Work Conference, se reunirán diferentes líderes empresariales con defensores de los derechos humanos y expertos en diversidad e inclusión para conversar acerca de los temas relativos a la comunidad LGTBI+ en el entorno laboral.

Malta Pride | Imagen cortesía de Turismo de Malta

El 13 de septiembre y en la icónica Fuente del Tritón de La Valletta se celebrará un gran concierto en el que participarán tanto artistas malteses como internacionales y al día siguiente, el 14 de septiembre, La Valletta vivirá su propia marcha, la Malta Pride March, que es el evento más destacado de la semana: será un desfile lleno de color que terminará, como no podía ser de otro modo, con música, con un concierto en el que se celebrará el orgullo y la diversidad.

El día 15 de septiembre, y a modo de fin de fiesta, el evento a tener en cuenta es el Pride Around the Grand Harbour que, como seguro que has adivinado por su nombre, se celebra en el puerto de Malta; aquí el ambiente será relajado y tranquilo más que fiestero y es que lo que se busca es fomentar la reflexión sobre la importancia de la igualdad y los derechos humanos.

Malta Pride | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Malta es un destino de escándalo en verano y, gracias a su agradable clima mediterráneo, prácticamente durante todo el año; y por si te faltasen los motivos para valorarlo como destino para este mes, septiembre, nos da uno más: una fiesta por la inclusión y la diversidad, el Malta Pride 2024.