5 destinos para los amantes de los dinosaurios

Desde que Steven Spilberg llevara a los dinosaurios a la gran pantalla y los convirtiera en saga cinematográfica, se han incrementado los fans de estos animales muy especialmente entre los niños, que hoy sueñan con ser paleontólogos y no solo policía, bombero o astronauta... El caso es que ese interés por la época de los dinosaurios se ve satisfecho en diferentes museos paleontológicos alrededor del mundo e incluso en parques de atracciones con un enfoque más infantil como el de Dinópolis pero, si eres un verdadero amante de los dinosaurios, no te conformarás con los museos, querrás saber dónde se encontraron sus fósiles y de eso precisamente te hablamos hoy; a continuación tienes varios lugares famosos por sus excavaciones paleontológicas.

Acantilados Llameantes en el Gran Desierto del Gobi

Son los acantilados Bayan Zag, en pleno Desierto del Gobi, y se los conoce popularmente como Acantilados Llameantes por su ardiente color aunque a nosotros hoy no nos interesan tanto por eso, que también, como por el hecho de que en este lugar se han encontrado importantes fósiles de dinosaurios. Hace 70 millones de años aquí vivía el Tarbosaurus y si quieres saber cómo era tienes que acercarte al Museo de Historia Natural de Ulan Bator, allí se expone el esqueleto fosilizado de un Tarbosaurus encontrado en los Acantilados Llameantes del Desierto del Gobi.

Cañón del río Verde en el Monumento Nacional del Dinosaurio | Imagen de Michael Rissi en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Monumento Nacional de los Dinasaurios en Utah

Su nombre lo dice todo; este espectacular espacio natural está entre los estados de Utah y Colorado y es una cantera casi inagotable de fósiles, sólo los que pueden ver los visitantes de este lugar en su sala de exhibiciones superan los 1.500; también podrás ver petroglifos, disfrutar de estupendos rutas de senderismo, hacer rafting e incluso acampar en la tierra que un día fue testigo de la vida de los dinosaurios.

Bosque Petrificado | Imagen de Finetooth en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Parque Nacional del Bosque Petrificado en Arizona

Hace más de 200 millones de años aquí vivieron los dinosaurios, concretamente en el periodo Triásico aunque lo más sorprendente de este lugar no tiene tanto que ver con sus antiguos habitantes como con la vegetación, se conserva aquí gran cantidad de madera petrificada, de ahí el nombre que se ha dado a este lugar.

Tronco fosilizado | Imagen de Carrizoana en Wikipedia, licencia: CC-BY-SA-4.0

Parque provincial de Ischigualasto o Valle de la Luna en Argentina

En el Parque provincial de Ischigualasto, popularmente conocido como el Valle de la Luna, se han encontrado fósiles de dinosaurios con una antigüedad que supera los 220 millones de años; se puede recorrer el parque a través de sus caminos tanto en bicicleta como caminando, toda una experiencia para los amantes de los dinosaurios...

Dinosaurio de Lufeng | Imagen de Zhanyoun en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Valle de los Dinosaurios en Lufeng

Si te seducen los dinosaurios del Jurásico, es Lufeng, en la provincia china de Yunnan, el lugar que querrás visitar; esta zona de excavaciones paleontológicas rica en fósiles de dinosaurios cuenta además con su propio museo en el que podrás ver hasta cuatro esqueletos enteros de dinosaurios del Jurásico y conocer a uno que sólo vivió en esta zona, el Lufengosaurus.

Bonus track...

No creas que por no poder afrontar los gastos de un viaje como los que te proponemos en esta lista estás destinado a no visitar los lugares en los que se han encontrado los restos fósiles más importantes del mundo... Acércate a Teruel, a Dinópolis como 'centro de operaciones' porque su museo es espectacular y porque ahí encontrarás toda la información que necesitas para organizarte una pequeña ruta por la provincia visitando las diferentes excavaciones paleontológicas en marcha.

