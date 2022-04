4 razones para visitar Andorra en abril

No es que hagan falta razones para visitar Andorra en abril o en cualquier época del año, es más, en realidad no hacen falta razones para viajar (presupuesto, a lo sumo...) pero, a la hora de elegir destino, el momento del año en que viajamos es importante porque las experiencias que vivimos cambian; no es lo mismo visitar Andorra en invierno que en verano y seguro que lo que esperamos de un viaje a Andorra en plena temporada de nieve dista mucho de ser aquello con lo que soñamos cuando es en la temporada cálidad cuando nos colamos en este pequeño país...

En invierno seguro que pensamos en remontes y pistas de esquí, en una velada cálidad junto a la chimenea e incluso en una tarde de SPA para recuperarnos de las horas sobre los esquíes; en verano en cambio seguro que pensamos más bien en pueblos con mucho encanto, en compras al más puro estilo duty free, en los relojes de Dalí... ¿y en abril? Porque abril está a caballo entre el invierno y el verano, como la primavera misma, la temporada de nieve toca a su fin pero todavía vive... Aquí tienes nuestras cuatro razones para visitar Andorra en abril, basta que te convenza una para hagas tu reserva y prepares la maleta.

Vallnord Pal Arinsal

Aquí suena insistentemente el cronómetro que marca el fin de la temporada de nieve (acaba en una semana); esta es la estación de esquí familiar por excelencia en Andorra y no solo por sus 60 kilómetros de pistas sino por actividades como la tirolina con cuerdas para niños de más de tres años, las excursiones con raquetas de nieve, las pistas de trineos que hacen las delicias de los más pequeños y el parque de cuerdas con tres circuitos de diferente dificultad; además en esta estación se ha estrenado este año un simulador de esquí.

Grandvalira

Como en Vallnord Pal Arinsal, en Grandavalira queda una semana para que la temporada de nieve toque a su fin; esta es la estación más grande del sur de Europa y, junto a sus 200 kilómetros de pistas de esquí, ofrece una oferta gastronómica espectacular, esto es lo que convierte a Grandvalira en un destino para foodies; puedes encontrar la información detalla de la oferta gastronómica de Granvalira (y sus alrededores) en la web de la estación pero nosotros vamos a empezar por ponerte los dientes largos ¿te imaginas degustar un arroz de invierno y alta calidad acompañado de una selección de productos gourmet de cercanía a más de 2000 metros de altura? En Grandvalira es posible...

Ordino-Arcalis | Pixabay

Ordino-Arcalis

Si eres de los amantes del esquí que huyen de la primavera como de la peste y buscan hasta la última pista de nieve en la que poder disfrutar de un descenso, en abril y en Andorra querrás visitar Orino-Arcalis y no solo porque sea la última estación en cerrar (hacia finales de mes) sino porque tiene famosa de ser la estación que ofrece mejor y más nieve de todo el Pirineo; es además la más divertida y por eso está especialmente recomendada para quienes quieren disfrutar de un viaje entre amigos de esos que nunca se olvidan... Cuenta con 28 pistas de esquí un un sinfín de actividades pero una destaca sobre todas las demás: el freeride, si quieres disfrutar del esquí fuera de pista esta estación es el destino ideal en Andorra.

Naturland

Este es el destino idea para quienes viajan con niños porque no es una estación de esquí sino un parque de aventuras que cuenta, además, con 15 kilómetros de pistas de esquí de fondo; los niños y los no tan niños disfrutarán de lo lindo del tobogán alpino más largo del mundo (Tobotronc sus más de 5 kilómetros de largo).

En resumen: ¿Buscas un viaje de los que suben la adrenalina? Vallnord Pal Arinsal ¿Mejor uno gastronómico? Grandvalira ¿Un viaje inolvidable con amigos? Ordino-Arcalis ¿Uno en el que los niños son el centro de todo? Naturland.