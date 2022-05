2045 NINE HOPES: el proyecto artístico de la tristemente célebre ciudad de Hiroshima para soñar con la paz en el mundo

La verdad es que hablar de 'la paz en el mundo' no es que suene utópico, que también, es que suena casi infantil, absurdo, un deseo a incluir en la Carta a los Reyes Magos que ya no escribes o el clásico mensaje de una Miss que quiere ser Miss Mundo... o Miss América; recuerda de hecho a Sandra Bullock como Agente Especial tratando de pasar por Miss, una Miss que cuando llega el momento de ponerse delante del micrófono y responder a la pregunta ¿qué es lo que fundamentalmente necesita nuestra sociedad? no puede evitar desear que las penas para los violadores fuesen mayores... ¿qué sucedió? que tanto el presentador como el público la miraban como si hubiese dicho algo ininteligible así que añadió: y por supuesto la paz en el mundo.

2045 NINE HOPES | Imagen cortesía de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO)

Ahora bien, por utópico que suene, por mucho que se pareza a un mensaje en una galleta de la suerte, por imposible que pareza especialmente ahora cuando Europa vuelve a estar en guerra, no podemos dejar de lanzar ese deseo, dejar de hacerlo nos haría menos humanos, menos conscientes del mundo en que vivimos y de los problemas pendientes... Por eso nos encanta el nuevo proyecto artísico de Hiroshima, una ciudad japonesa que sabe muy bien lo que es la guerra y sobre todo las consecuencias de la guerra tras haber sido el destino de una bomba nuclear. El proyecto en cuestión es 2045 NINE HOPES.

2045 NINE HOPES | Imagen cortesía de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO)

Hiroshima renació tras el bombardeo atómico que sufrió en agosto de 1945 y lo hizo con un mensaje de paz en el que ha insistido a lo largo de los años a través de diferentes proyectos entre los que está 2045 NINE HOPES, un proyecto artístico que mira hacia 2045, año en el que se cumplirá el 100 aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima ¿en qué consiste este nuevo proyecto? Se trata de una gran obra dispuesta entorno a una escalera de caracol que abarca 9 pisos de la Torre de Hiroshima Orizuru, situada muy cerca del Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima.

2045 NINE HOPES | Imagen cortesía de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO)

Este gran lienzo de 24 metros refleja los anhelos y pensamientos de diferentes generaciones representadas por los 9 artistas de entre 20 y 90 años que han participado en él (Kiko Doi, Shinichi Wakasa, Suiko, Miki tanaka, Fumiyo Kouno, Motoi Yamamoto, Masanori Mimasu, Masamichi Mouri y Tsuneki Miura). Alguno de estos artistas, en particular el mayor de todos ellos (Tsuneki Miura) fueron testigos de lo sucedido cuando la bomba atómica cayó sobre Hiroshima y sus pinturas reflejan el horror que vió y vivió.

2045 NINE HOPES | Imagen cortesía de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO)

Este espectacular mural quiere ser un haz de luz ante la inquietud que nos provocan conflictos como el que se vive actualmente en Ucrania, se trata de un mural que representa las esperazas de paz tanto que quienes crearon el pasado como de quienes crean el presente y quienes crearán el futuro y también refleja la fuerza de las personas y su capacidad de sobreponerse a las tragedias.

...

También te puede interesar...

Consejos para evitar el caos en los viajes este verano