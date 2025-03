10 destinos para escapar del frío en marzo

¿Te ha invadido la tristeza invernal? ¿Sueñas con sol y cócteles en una playa en lugar de vientos fríos y días de nieve? En lugar de esperar el regreso de las temperaturas cálidas, Kayak, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, revela 10 destinos para disfrutar del calor el próximo mes de marzo.

Seamos realistas, el invierno puede ser una estación difícil. Pero en lugar de dejar que la depresión estacional se instale, ¿por qué no hacer algo al respecto? Una escapada tropical siempre es una excelente opción y, quién sabe, para 2030, escapar del frío podría convertirse en un placer anual con un asistente de viaje con IA listo para encargarse de la planificación, como se reveló a principios de este año en el Informe de Tendencias WTF (What the Future) de KAYAK.

Natalia Diez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa, añade: "Queremos facilitar la planificación a aquellos viajeros que busquen un respiro de los fríos inviernos. Este marzo, Asia y América Latina son destinos particularmente atractivos, ya que ofrecen una combinación de sol, cultura y aventura. Los viajeros pueden esperar temperaturas de alrededor de 28º con opciones de alojamiento económicas, con una tarifa media por noche inferior a 160 €".

Dónde hace calor en marzo según KAYAK

Obtén un poco de vitamina D extra y explora las vibrantes culturas y los climas tropicales de Asia y América Latina, que ofrecen una amplia gama de experiencias para cada viajero. Para disfrutar del sol sin las multitudes de la temporada alta, marzo es un buen momento para desempolvar la lista de deseos viajeros.

Analizando factores clave como los precios medios de vuelos y hoteles, las temperaturas medias máximas y mínimas y la precipitación media, Kayak ha seleccionado los diez destinos más cálidos para una escapada en marzo.

Destinos para escapar del frío en marzo | Kayak

Los trópicos te están llamando, así que te invitamos a profundizar en la magia de estos destinos.

Bangkok, Tailandia

Bangkok, Tailandia | iStock

La capital tailandesa es la puerta de entrada perfecta a Tailandia si nunca la has visitado. Con sus impresionantes templos, palacios reales y excelentes hoteles, Bangkok es también uno de los principales destinos de comida callejera en Asia. Para aquellos autoproclamados amantes de la comida, no se pueden perder Jay Fai: el primer puesto de comida callejera en la ciudad en ganar una codiciada estrella Michelin.

Ho Chi Minh, Vietnam

Con una mezcla única de energía vibrante y profundidad histórica, la ciudad de Ho Chi Minh es un gran destino para explorar Vietnam, con increíbles tiendas, hoteles de lujo y modernos rascacielos, además de lugares emblemáticos como los túneles de Cu Chi y el War Remnants Museum (Museo de los Vestigios de la Guerra). La calle Bui Vien ofrece una animada vida nocturna, mientras que las calles laterales más tranquilas cuentan con excelentes restaurantes. Abundan las aventuras culinarias, desde el Café Apartment hasta el mercado Ben Thanh, con clases de cocina disponibles para dominar la cocina vietnamita.

Cartagena, Colombia

Un lugar de visita obligada en Colombia, pasea por su colorida Ciudad Amurallada, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y descubre su arquitectura colonial con recorridos a pie fácilmente accesibles para aquellos que buscan un verdadero viaje al pasado. Con sus animadas plazas y codiciada vida nocturna, Cartagena tiene algo para todos. No te pierdas un poco de descanso y relajación en las Islas del Rosario y Barú, que ofrecen increíbles vistas, playas y mariscos frescos. Cartagena es un destino de primer nivel que captura correctamente la cautivadora mezcla de cultura, historia y belleza tropical.

Phnom Penh, Camboya

Phnom Penh, una ciudad de contrastes. Explora el brillante Palacio Real, regatea en el mercado central art déco y sumérgete en la historia de Camboya en el Museo del Genocidio de Tuol Sleng. Para una escapada refrescante, date un chapuzón en una piscina en la azotea, que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y, al caer la noche, sumérgete en el vibrante mercado nocturno de Phnom Penh o descubre templos serenos como Wat Langka.

Bombay, India

Bombay, una ciudad que nunca duerme, está llena de energía y ofrece un festín sensorial para los viajeros. Explora lugares emblemáticos como la Puerta de la India y la serena Pagoda Vipassana, para luego sumergirte en el corazón de la ciudad. Marzo es ideal para descubrir las antiguas cuevas de la isla Elefanta o escapar en un crucero al atardecer a lo largo del Mar de Arabia sin las multitudes de la temporada alta. Con todo el glamour de Bollywood, los bulliciosos mercados están repletos de especias, textiles y tentadores puestos de comida callejera que hacen de Bombay una experiencia india inolvidable e inmersiva.

Phuket, Tailandia

Phuket, Tailandia | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Phuket, la isla más grande y popular de Tailandia, es un paraíso de lujo y comodidad, fácilmente accesible a través de su propio aeropuerto. Con temperaturas diarias que alcanzan los 28 °C en marzo, toma el sol en algunas de las mejores playas de Tailandia, incluida la icónica Freedom Beach de arena blanca, cerca de muchos restaurantes de alta calidad y resorts de seis estrellas. Más allá del sol y la arena, Phuket cuenta con una atractiva escena culinaria, desde restaurantes de lujo hasta auténtica comida callejera, lo que consolida la reputación de Tailandia como un paraíso para los amantes de la comida.

Manila, Filipinas

Manila | Pixabay

Una metrópolis en expansión donde la historia y la modernidad chocan, Manila ofrece una cautivadora mezcla de lo antiguo y lo nuevo, prometiendo una aventura urbana inolvidable. Comienza tu viaje en Intramuros, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y pasea por su arquitectura colonial española bien conservada. Más allá de las murallas, te espera un paisaje culinario diverso, con deliciosos y auténticos adobo y sinigang filipinos. Mercados como Quiapo o puntos de acceso artístico como el Complejo del Museo Nacional también brindan oportunidades para la inmersión cultural. Desde su animada vida nocturna hasta los monumentos históricos, Manila ofrece una experiencia rica en sensaciones que captura el espíritu de Filipinas.

Ciudad de Panamá, Panamá

Panamá | Pixabay

Para una mezcla de maravillas naturales y artificiales, la ciudad de Panamá es la combinación perfecta de historia, naturaleza e innovación. Una encrucijada en más de un sentido, su patrimonio cultural se puede explorar en el Casco Viejo, lleno de arquitectura colonial, boutiques y vida nocturna. Para una verdadera hazaña de la ingeniería humana, visita el Canal de Panamá y aprende más sobre su historia e impotencia geopolítica en las esclusas de Miraflores. Para una escapada a la naturaleza, el Parque Natural Metropolitano ofrece toda la magia de una selva tropical y su vida silvestre con impresionantes vistas de la ciudad.

Malé, Maldivas

Malé, capital de Maldivas | Irene Picazo

Una escapada idílica, las islas Maldivas, cuentan con playas de arena blanca y brillantes aguas turquesas. Malé, su capital, es una puerta de entrada al archipiélago, que es un paraíso para la biodiversidad marina. Para aquellos que anhelan un poco de diversión en el mar, marzo ofrece condiciones óptimas, con aguas cristalinas y temperaturas promedio de 28 °C, perfectas para observar el vibrante mundo submarino. Descubre mantarrayas y tortugas marinas mientras practicas esnórquel o buceo en Baa Atoll, una Reserva de la Biosfera de la UNESCO, o explora fascinantes naufragios bajo las olas. Por supuesto, si solo quieres descansar y recargar energías, relajarte en las playas vírgenes también es una excelente opción.

Colombo, Sri Lanka

Colombo, la bulliciosa capital de Sri Lanka, es una vibrante mezcla de vida urbana moderna y encanto colonial. Explora fuertes históricos, mercados coloridos y templos serenos. Deléitate con la deliciosa cocina de Sri Lanka, desde curry picante hasta mariscos frescos. Experimenta el animado ambiente de la ciudad y descubre su mezcla única de culturas.