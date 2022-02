El vídeo de un mono araña salvaje abrazando a un turista en México

Cuando vas de viaje a países tan exóticos como Asia, Tailandia o México, te expones no solo al clima de la zona, si no también a su fauna y su flora. No es la primera vez que leemos alguna noticia de algún encontronazo de un turista con un animal típico de estos países, pero esta seguro que te va a enternecer.

Mientras se relajaba en su hotel en México, este turista fue abordado por un mono araña salvaje que procedió a acurrucarse con ellos. Brittany Malott se sorprendió al presenciar como un primate nativo de allí entraba a su balcón en Playa del Carmen, México en The Fives Beach Hotel con la única y conmovedora intención de acurrucarse con su esposo, Seth Malott, el pasado 15 de enero.

Britanny, ama de casa, y su marido Seth, corredor de bolsa de Rapid City, Dakota del Sur, estaban emocionados y asombrados cuando el mono se subió al pecho de Seth y enterró su rostro en su cuello en un adorable abrazo. Por su parte, Brittany, de 34 años, cogió su teléfono y comenzó a capturar el momento íntimo entre el hombre y la bestia con la mandíbula del primero abierta de par en par en puro asombro e incredulidad.

La interacción duró 30 minutos antes de que más personas comenzaran a rodear el hotel y el mono saltó y se despidió. El abrazo inusual pero reconfortante ha sido visto más de 7 millones de veces en TikTok. Brittany dijo: "El mono era dulce y parecía que solo quería acurrucarse".

"Mientras estaba sentado en nuestro balcón, el mono se dejó caer desde arriba sobre nuestra barandilla e inmediatamente se subió a las piernas de mi esposo y a sus brazos y comenzó a acurrucarse. Nos quedamos impactados, pero inmediatamente me levanté y cogí mi teléfono para grabarlo", decía. "El mono se quedó como 30 minutos hasta que mi esposo bajó a la selva y la gente comenzó a juntarse y finalmente se fue".

